Sáng 24/5, 109.957 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đợt 2 năm 2026. Đa phần các em đã tham dự đợt 1 của kỳ thi này. Hình ảnh tại điểm thi Trường Đại học Sài Gòn (phường Chợ Quán).

Thảo Anh, học sinh Trường Trung học Thực Hành - Đại học Sư phạm TPHCM, tranh thủ ôn tập trước khi bước vào phòng thi. Thảo Anh cho biết ở đợt thi lần một, em đạt kết quả không cao do đề Toán có nhiều câu hình học khá khó nhằn.

Không khí trao đổi sôi nổi tại điểm thi trước giờ vào phòng thi. Theo ghi nhận, các thí sinh đều có tâm lý thoải mái, mong muốn làm bài thi tốt để cải thiện điểm số, tăng cơ hội xét tuyển vào đại học.

Nhóm bạn của Yến Chi, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, cho rằng mỗi lần thi sẽ là một bước giúp các em vững vàng hơn cho bài thi quyết định. Cả nhóm mong điểm thi lần này đạt trên 900 điểm.

Nam Phương và Khánh Linh, Trường THPT Trần Khai Nguyên, thể hiện quyết tâm.

Tiến Dũng, Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong mang theo 2 chiếc đồng hồ để "nắm chắc" thời gian làm bài. "Đề có khá nhiều câu hỏi đọc hiểu dài nên nếu không canh thời gian sẽ khó làm kịp", em chia sẻ.

Thí sinh được các giám thị hướng dẫn kiểm tra lại đồ dùng được phép mang vào phòng thi.

Đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, gồm: TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Trước đó, đợt 1 của kỳ thi diễn ra ngày 5/4 với sự tham gia của 133.489 thí sinh, đạt tỷ lệ dự thi 98,33% so với số đăng ký. Sau 8 năm triển khai (2018-2025), kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM từng bước khẳng định vị thế là một phương thức tuyển sinh được nhiều cơ sở giáo dục đại học lựa chọn, với hơn 110 cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả để xét tuyển.