60% xã, phường có sĩ số lớp tiểu học vượt quy định

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, thời gian qua đã rà soát, đối chiếu quy mô số lớp trung bình của các trường trên địa bàn 126 xã, phường so với tiêu chuẩn tối thiểu và tối đa do Bộ GD-ĐT quy định.

Theo đó, ở bậc mầm non, số lớp trung bình mỗi trường phần lớn ở mức 9-15 lớp (64 xã, phường) và 16-30 lớp (60 xã, phường). Không có xã, phường nào có số lớp trung bình vượt mức tối đa theo quy định.

Về số học sinh trung bình mỗi lớp, có 42/126 xã, phường vượt mức quy định (trên 30 trẻ/lớp). Mức cao nhất đạt 42,2 trẻ/lớp, vượt 1,41 lần so với quy định, ghi nhận tại phường Tây Mỗ và Từ Liêm.

Ở bậc tiểu học, không có xã, phường nào có số lớp trung bình mỗi trường dưới mức tối thiểu (dưới 10 lớp). Đa số các trường hoạt động với quy mô 21-40 lớp (78 xã, phường) và 10-20 lớp (38 xã, phường); 10 xã, phường có quy mô trên 40 lớp.

Về sĩ số trung bình mỗi lớp, có 75/126 xã, phường vượt mức quy định (trên 35 học sinh/lớp). Mức cao nhất đạt 53 học sinh/lớp, vượt mức tối đa 1,51 lần (phường Kiến Hưng).

Học sinh một trường công lập tại Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng

Ở bậc THCS, không có xã, phường nào có số lớp trung bình mỗi trường dưới mức tối thiểu (dưới 8 lớp); chủ yếu ở mức 9-22 lớp (64 xã, phường) và 23-45 lớp (55 xã, phường).

Về quy mô số học sinh trung bình mỗi lớp, có 24/126 xã, phường vượt mức quy định (trên 45 học sinh/lớp). Số học sinh trung bình cao nhất mỗi lớp đạt 51,1 em, vượt mức tối đa 1,14 lần (phường Hoàng Liệt).

100% trường THPT đạt tiêu chuẩn về quy mô, sĩ số

Hà Nội hiện có 124 trường THPT công lập. Sở GD-ĐT cho biết, nhu cầu về chỗ học cho học sinh THPT vẫn có xu hướng gia tăng. Bên cạnh đó, về cơ bản, 100% trường THPT công lập đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về quy mô số lớp, số học sinh theo quy định.

Trong năm học 2025-2026, Trường THPT Đỗ Mười có quy mô nhỏ nhất về số lớp và số học sinh. Đây là trường mới thành lập, chỉ có 10 lớp 10 với 418 học sinh. Dự kiến, khi trường tuyển sinh đủ 3 khóa sẽ có quy mô khoảng 1.300 học sinh.

Ngược lại, trường có nhiều lớp nhất là Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với tổng 69 lớp; trường có số học sinh đông nhất là Trường THPT Việt Đức với 2.621 em. Quy mô trung bình toàn thành phố là 41,6 lớp mỗi trường và 44,5 học sinh một lớp.

Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá, hiện nay, mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố đã cơ bản đáp ứng được quy định (mỗi xã, phường 3-5 vạn dân có 1 trường THPT công lập), nhằm đảm bảo chỗ học cho con em nhân dân.

Thực hiện chủ trương của TP Hà Nội, Sở GD-ĐT đang tham mưu triển khai công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng 6 trường phổ thông liên cấp hiện đại có diện tích đất từ 5 ha trở lên trên địa bàn. Hiện có 3 trường THPT tự bảo đảm chi thường xuyên và 121 đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên do tham gia thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục.

Sở GD-ĐT cũng cho hay, cơ cấu tổ chức, bộ máy và mạng lưới các trường THPT công lập của Hà Nội đang ổn định và hoạt động hiệu quả. Quy mô giáo dục THPT ổn định và tiếp tục phát triển.