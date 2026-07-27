Kỳ thi Toán học Quốc tế lần thứ 26 (Mongolia International Mathematics Competition - MIMC 2026) diễn ra từ ngày 22-27/7 tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, với sự tham gia của học sinh đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Việt Nam gồm 24 học sinh, chia thành 6 đội, tranh tài ở hai bảng Key Stage II và Key Stage III. Đây là những thí sinh được tuyển chọn, tập huấn qua 2 vòng thi.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh, đón tiếp và chúc mừng Đoàn Việt Nam tại trụ sở Đại sứ quán ở Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ảnh: BTC cung cấp

Ở nội dung cá nhân, học sinh Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng và 2 giải Khuyến khích.

Trong đó, 3 Huy chương Vàng thuộc về học sinh bảng Key Stage II gồm Dư Hoàng Minh (lớp 6, Trường THCS & THPT Newton), Nguyễn Xuân Đức Minh (lớp 5, Tiểu học Archimedes Academy) và Tạ Minh Quang (lớp 6, Trường TH, THCS & THPT Ngôi Sao Hoàng Mai).

Huy chương Vàng còn lại thuộc về Trương Mạnh Quân (lớp 7, Trường THCS & THPT Newton), bảng Key Stage III.

Ở nội dung nhóm, hai đội tuyển Việt Nam giành danh hiệu Vô địch (Champion), gồm đội 2A bảng Key Stage II và đội 3A bảng Key Stage III. Đội 2B bảng Key Stage II giành danh hiệu Á quân 1 (1st Runner-up).

Ở nội dung đồng đội, các đội Việt Nam giành 3 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

MIMC 2026 gồm hai phần thi chính là cá nhân và đồng đội, dành cho học sinh tiểu học và THCS. Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 32 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Quỹ Phát triển Giáo dục IEG (IEG Foundation) là đơn vị được Ủy ban IMC Quốc tế ủy quyền tuyển chọn, tập huấn và điều phối đội tuyển tham dự vòng thi quốc tế.

Trong thời gian tham dự kỳ thi, đoàn Việt Nam được ông Nguyễn Tuấn Thanh, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mông Cổ, tiếp đón và chúc mừng tại Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Ulaanbaatar.