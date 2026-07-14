Ngày 14/7, Bộ GD-ĐT công bố yêu cầu đầu vào với các chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học.

Riêng đối với các chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn trình độ đại học, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường căn cứ Quyết định 2101 và ngưỡng điểm môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trong nhóm 20% thí sinh cao nhất toàn quốc là từ 7,5 điểm trở lên để xác định ngưỡng tương ứng với tổ hợp xét tuyển.

Một số trường hiện nay có chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Giao thông vận tải, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM…

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Cũng trong chiều nay, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố ngưỡng điểm sàn với 3 chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực Vi mạch bán dẫn năm 2026, gồm Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Hệ thống nhúng thông minh và IoT (chương trình tiên tiến), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano.

Theo đó, điểm sàn được xác định dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT vào các chương trình đào tạo là 22,75 điểm. Ngoài ra điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán năm 2026 đạt từ 7,5 trở lên.