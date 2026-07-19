Cụ thể, 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026 thuộc về các em: Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên -ĐHQGHN, đạt 36 điểm); Nguyễn Lê Nhật Nam (lớp 12, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đạt 30 điểm).

3 Huy chương Bạc thuộc về các em: Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội, đạt 28 điểm); Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TPHCM, đạt 27 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương (lớp 11, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An, đạt 27 điểm).

Em Hà Mạnh Hùng (lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, Hà Nội) giành Huy chương Đồng với 20 điểm.

Với kết quả này, đây là lần thứ hai em Nguyễn Đình Tùng tham gia đội tuyển IMO Việt Nam và đã đổi màu huy chương thành công, sau Huy chương Bạc đạt được ở kỳ thi năm ngoái.

Với tổng số điểm đạt được là 168, theo xếp hạng không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ 5 (sau Trung Quốc, Mỹ, Nga và Singapore) trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia kỳ thi năm nay (năm 2025, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 9).

Thầy Nguyễn Chu Gia Vượng (bìa trái) và thầy Lê Bá Khánh Trình (bìa phải) cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026. Từ trái sang, lần lượt là các em Phạm Đăng Nguyên, Hà Mạnh Hùng, Nguyễn Lê Nhật Nam, Nguyễn Đình Tùng, Trần Đại Thành Danh, Nguyễn Hoàng Phương.

Kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO) năm 2026 được tổ chức từ ngày 10 đến 21/7 tại TP Thượng Hải, Trung Quốc với sự tham gia của gần 666 thí sinh, đến từ 119 đoàn của 119 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo quy định, ban tổ chức Olympic Toán quốc tế năm 2026 trao giải chính thức cho 50% thí sinh tham dự, trong đó, tỷ lệ các huy chương Vàng: Bạc: Đồng là 1:2:3. Cụ thể, số lượng Huy chương Vàng được trao là 55; Huy chương Bạc là 105; Huy chương Đồng là 189.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao bằng khen cho các học sinh đạt điểm tối đa cho 1 bài toán.

Trước đó, các thí sinh phải vượt qua 2 ngày thi, với tổng thời gian thi là 4,5 tiếng/ngày.

Đề thi IMO năm nay gồm 6 bài toán, với 2 bài số học, 2 bài tổ hợp, 1 bài hình học và 1 bài đại số. Cấu trúc này tương tự như với đề thi năm ngoái. Ngoài ra, cả hai bài toán về số học của kỳ thi cũng đòi hỏi nhiều về tư duy tổ hợp. Đáng chú ý là trong 3 năm gần nhất, mỗi kỳ thi chỉ có duy nhất 1 bài toán về hình học. Điều này càng thể hiện xu hướng đề thi của những năm gần đây thiên nhiều về tổ hợp. Đặc biệt, nhiều bài toán được phân loại số học hay đại số cũng có sự pha trộn giữa các nội dung khác nhau, nhất là với nội dung tổ hợp.

Lễ bế mạc và trao giải kỳ thi IMO 2026 sẽ diễn ra vào lúc 16h (theo giờ địa phương), ngày 20/7/2026.