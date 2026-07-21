Ở kỳ thi Olympic Toán học quốc tế (IMO) năm 2026, Nguyễn Lê Nhật Nam (lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) là 1 trong 2 học sinh của Việt Nam giành Huy chương Vàng.

Kết quả của Nhật Nam góp phần giúp Việt Nam đứng thứ 5 (theo xếp hạng không chính thức) trong tổng số 119 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi, với 2 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng.

Nguyễn Lê Nhật Nam giành Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2026. Ảnh: NVCC

Chia sẻ với VietNamNet, Nhật Nam cho hay em rất vui khi đạt kết quả vượt quá mong đợi.

“Trước kỳ thi, em không đặt kỳ vọng quá cao và nghĩ rằng có được tấm huy chương nào cũng đều vui với những nỗ lực của bản thân. Sau khi hoàn thành ngày thi thứ hai, em đã nghĩ tới cơ hội giành Huy chương Vàng nhưng thực sự vẫn rất bất ngờ”, Nam chia sẻ.

Trước đó, ở kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2025-2026, Nam từng giành giải Nhất với điểm số cao nhất cả nước (36,5/40 điểm).

Bố là giảng viên Trường Toán học và Công nghệ thông tin thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, còn mẹ cũng giảng dạy tại một trường đại học, Nhật Nam tiếp xúc với Toán và yêu thích môn học này từ nhỏ. Em luôn cảm thấy tâm đắc mỗi khi giải được các bài khó hoặc tự tìm được lời giải hay, ngắn gọn cho một bài nào đó. Đến lớp 8, Nam định hướng học chuyên Toán.

Ở lớp 9, Nam đoạt giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp TP Hà Nội, được tuyển thẳng vào một số trường THPT trên địa bàn, nhưng em chọn theo học Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm. Hai năm lớp 10 và 11, Nam liên tiếp giành 2 Huy chương Vàng môn Toán ở kỳ thi Olympic vùng Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ.

Từ cú sốc lớp 11 đến bước tiến vượt bậc

Năm ngoái, khi là học sinh lớp 11, Nam được chọn vào đội tuyển của trường dự thi học sinh giỏi quốc gia và đạt giải Nhì môn Toán. Tuy nhiên, Nam có chút tiếc nuối khi chưa đạt kết quả như ý, phần vì tâm lý, phần vì chiến thuật làm bài chưa hợp lý, dẫn đến lỡ cơ hội vào vòng chọn đội tuyển dự thi Olympic Toán quốc tế.

Nhật Nam cùng bố mẹ và em gái. Ảnh: NVCC.

Nam cho biết, trên lớp, em thường tập trung cao độ để nghe giảng, còn khi về nhà sẽ tìm kiếm trên mạng những bài toán khó, hay để nghiên cứu. “Với những bài toán khó, em không chạy đua số lượng, mà quan trọng tự tìm cách giải. Nếu đã cố gắng nhưng vẫn không thể giải được, em sẽ đọc lời giải nhưng cố gắng hiểu sâu bản chất. Buổi tối, ngoài bài tập các môn, em thường dành 2 giờ cho việc học Toán. Mỗi tối hiểu sâu 1 bài toán là đủ”, Nam nói.

Mỗi khi học bài, nam sinh luôn chuẩn bị một chồng giấy nháp dày bên cạnh.

Nam kể, năm lớp 11, em thức khuya để học khá nhiều, nhưng thấy việc đó không mang lại hiệu quả cao, cũng không tốt cho sức khỏe. Vì vậy, ở lớp 12, em luôn đi ngủ trước 12h đêm.

Ngoài giờ học chính khóa và ôn luyện cùng đội tuyển học sinh giỏi, Nam cố gắng cân bằng việc học với thời gian giải trí, nghỉ ngơi.

Nam kể, đầu năm lớp 12, khi thi chọn đội tuyển học sinh giỏi của trường, em suýt bị loại vì trình bày bài làm thiếu cẩn thận, khiến thầy cô khó hiểu và mất điểm ở một bài toán. Kết quả, Nam đứng thứ 11, trong khi đội tuyển chỉ chọn 10 người. Sau khi phúc khảo, em được bổ sung vào đội tuyển.

“Lần đó giúp em nhận ra cần rèn giũa cách trình bày. Không chỉ giải được bài toán, em còn phải trình bày sao cho người khác hiểu được cách suy nghĩ và hướng giải của mình”, Nam nói.

Nguyễn Lê Nhật Nam và thầy giáo chủ nhiệm Trương Trọng Khánh tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế năm 2026 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: NVCC

Muốn trở thành thầy giáo để gieo truyền tình yêu Toán học

Thầy Trương Trọng Khánh, giáo viên chủ nhiệm đồng thời là giáo viên dạy Toán lớp 12 Toán 1, nhận xét Nhật Nam là học sinh rất nghiêm túc và quyết tâm trong học tập, vì vậy kết quả này hoàn toàn xứng đáng. “Các bài tập, chuyên đề khó, Nam đều rất nỗ lực vượt qua và chủ động tìm tòi, học hỏi những kiến thức mới”, thầy Khánh nói.

Thầy Khánh cho hay Nhật Nam đã có bước tiến vượt bậc trong năm lớp 12; việc em nỗ lực không ngừng và đạt phong độ tốt nhất đúng vào thời điểm diễn ra kỳ thi Olympic Toán quốc tế là điều rất đáng ghi nhận.

“Năm lớp 11, Nam khá sốc, nhưng tôi động viên em rằng giữa kỳ vọng và thực tế luôn có một khoảng cách nhất định. Thất bại giúp mình nhận ra đang thiếu và yếu ở đâu để bổ sung, cố gắng. Sau đó, Nam vượt qua nỗi buồn, học tập phấn chấn và tiến bộ rõ rệt, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm để rồi gặt hái thành quả”, thầy Khánh kể.

Nguyễn Lê Nhật Nam - chủ nhân của tấm Huy chương Vàng Olympic Toán học quốc tế năm 2026 chọn theo học ngành sư phạm. Ảnh: NVCC

Nhật Nam được bạn bè nhận xét là người vui vẻ, thường xuyên pha trò với các bạn. Nam cho rằng, tinh thần thoải mái góp phần giúp kết quả thi tốt hơn. “Em nghĩ rằng trước mỗi kỳ thi, tinh thần thoải mái là một yếu tố rất quan trọng. Hồi lớp 11, việc không lọt được vào vòng dự thi chọn đội tuyển Olympic Toán quốc tế cũng vì tâm lý phòng thi không tốt”, Nam nói.

Năm lớp 12, nam sinh đã thực sự “lột xác”, giành vị trí thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi môn Toán cấp quốc gia trước khi Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Toán quốc tế 2026.

Với thành tích này, nam sinh đủ điều kiện được tuyển thẳng vào đại học theo quy định. Em đăng ký ngành Sư phạm Toán tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội với ước mơ trở thành thầy giáo. “Em nghĩ bản thân hợp với công việc dạy học, giống như bố mẹ mình. Em muốn truyền tải những kiến thức mình biết để nâng đào tạo được những lứa học sinh tốt trong tương lai”, Nam chia sẻ.