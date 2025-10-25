Innovation Challenge là sáng kiến thường niên do Launch Pad - vườn ươm khởi nghiệp của Đại học Western Sydney (Úc) tổ chức, nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong giới trẻ Việt Nam.

Cuộc thi năm 2025 quy tụ hơn 130 đội thi từ hơn 60 trường THPT trên toàn quốc, trải qua các vòng huấn luyện, cố vấn chuyên sâu và thuyết trình trước hội đồng chuyên gia. Không chỉ là nơi tranh tài, đây còn là dịp để học sinh rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, hợp tác và thấu hiểu vai trò của công nghệ trong phát triển xã hội.

Miền Bắc: Khi công nghệ hướng đến đô thị an toàn và nhân văn

Innovation Challenge 2025 vừa khép lại với giải Nhất khu vực miền Bắc thuộc về đội Alpha School với dự án “No one is left vulnerable to disaster impacts” - một hệ thống cảnh báo sớm và quản lý thiên tai ứng dụng AI.

Giải pháp của nhóm cho phép thu thập dữ liệu thời tiết, mực nước, mật độ dân cư và hạ tầng đô thị, từ đó dự đoán nguy cơ ngập lụt và gợi ý kế hoạch sơ tán theo thời gian thực. Ban giám khảo đánh giá đây là dự án vừa có giá trị xã hội, vừa có khả năng triển khai thực tế, đặc biệt tại các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa bão và triều cường.

Giải Nhì được trao cho đội Edison, với ý tưởng “AI-powered public transport system” - hệ thống giao thông công cộng thông minh điều tiết phương tiện dựa trên dữ liệu di chuyển của người dùng. Ứng dụng đề xuất lộ trình, chia sẻ xe và gợi ý phương tiện tiết kiệm năng lượng nhất cho từng hành trình.

Dự án được đánh giá cao bởi tính ứng dụng ngay trong bối cảnh đô thị lớn như Hà Nội, nơi vấn đề ùn tắc và khí thải đang là thách thức lớn.

Giải Khán giả yêu thích nhất (People’s Choice) thuộc về đội The F Students, với mô hình “AI tracking housing prices” - hệ thống theo dõi biến động giá nhà theo thời gian thực để mua lại khi giá thấp và cho người vô gia cư mượn ở kèm chương trình đào tạo nghề. Khi người được hỗ trợ có việc làm ổn định, họ dần trả lại căn nhà qua hình thức hoàn vốn xã hội.

Giám khảo nhận xét đây là ý tưởng đột phá, kết hợp giữa công nghệ và tính nhân văn, thể hiện rõ tinh thần “thành phố không ai bị bỏ lại phía sau”.

Miền Nam: Sáng tạo vì cộng đồng và môi trường

Ở khu vực TP.HCM, đội Vanta giành giải Nhất với dự án “A wall/barrier that prevents erosion and filters water in riverside communities.” Công trình do nhóm đề xuất sử dụng cảm biến AI và vật liệu sinh học để phát hiện, ngăn xói mòn và lọc nước tại các khu dân cư ven sông. Ban giám khảo đánh giá cao khả năng kết hợp công nghệ và môi trường, cũng như tiềm năng triển khai thực tế tại Đồng bằng sông Cửu Long, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu.

Giải Nhì thuộc về đội Synergy, với ý tưởng “Smart glasses that turn visuals into audio” - kính thông minh chuyển hình ảnh thành âm thanh giúp người khiếm thị định hướng và giao tiếp trong không gian công cộng. Giám khảo đánh giá dự án có tính nhân văn sâu sắc và khả năng thương mại hóa cao, có thể ứng dụng trong giáo dục, y tế và hỗ trợ xã hội.

Giải Khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Macbook với ý tưởng “AI-integrated life jacket” - áo phao tích hợp AI có cảm biến phát hiện người rơi xuống nước và tự động gửi tín hiệu định vị cho đội cứu hộ. Sản phẩm được đánh giá là đơn giản nhưng cực kỳ thực tế, mang ý nghĩa lớn trong công tác cứu hộ, đặc biệt tại các vùng chịu rủi ro thiên tai.

Nơi ý tưởng trẻ lan tỏa giá trị bền vững

Những sáng kiến trên không chỉ thể hiện tư duy công nghệ sắc bén mà còn cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc của học sinh Việt Nam về các vấn đề xã hội, môi trường và con người. Từ giao thông, nhà ở, thiên tai đến khả năng tiếp cận của người yếu thế, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung - xây dựng thành phố bền vững, nơi công nghệ phục vụ con người.

Innovation Challenge - hành trình nuôi dưỡng nhà sáng tạo tương lai

Đại học Western Sydney được biết đến là một trong những trường đại học đi đầu tại Úc trong lĩnh vực giáo dục đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Thông qua Launch Pad, trường mang đến nhiều chương trình đào tạo và hợp tác phát triển doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nơi học sinh và sinh viên được trải nghiệm, thực hành và biến ý tưởng thành giải pháp thực tiễn.

Cuộc thi “Innovation Challenge - Thành phố bền vững của tương lai” là minh chứng rõ nét cho cam kết đó: kết nối tri thức, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và truyền cảm hứng hành động vì một tương lai bền vững cho Việt Nam và thế giới.

Bích Đào