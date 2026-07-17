Theo tờ Bangkok Post, Bộ Nội vụ Thái Lan ngày 16/7 cho biết Ủy ban Trung ương về Thi tuyển Nhân sự Chính quyền địa phương sẽ nhóm họp trong tuần này để thảo luận về việc hủy quyết định bổ nhiệm với các công chức có liên quan đến vụ gian lận thi cử có quy mô toàn quốc.

"Chúng tôi sẽ xem xét thu hồi quyết định bổ nhiệm đối với 3.621 công chức trong số 14.988 thí sinh được tuyển dụng sau kỳ thi tuyển công chức địa phương diễn ra vào cuối năm ngoái. Kết quả rà soát ban đầu đã phát hiện 5.814 trường hợp có điểm thi bất thường. Chúng tôi sẽ hành động để khôi phục niềm tin của công chúng và đảm bảo công bằng cho 9.174 thí sinh có điểm thi gốc trùng khớp với kết quả chính thức đã công bố", Thứ trưởng Nội vụ Thái Lan Unsit Sampuntharat nói.

Cảnh sát Thái Lan bắt giữ một nghi phạm liên quan đến đường dây gian lận thi công chức. Ảnh: Bangkok Post

Vụ bê bối được tiết lộ vào tháng 6, khi các nhà điều tra kết luận rằng một số quan chức đã nhận hối lộ lên tới 800.000 baht (khoảng 24.500 USD) để can thiệp vào kết quả thi của thí sinh, giúp họ vượt qua các kỳ thi bắt buộc nhằm được bổ nhiệm hoặc thăng chức trong bộ máy nhà nước. Hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây gian lận thi cử.

Sau khi thống nhất về việc hủy quyết định bổ nhiệm, Bộ Nội vụ dự kiến phối hợp với các cơ quan độc lập như Đại học Thammasat hoặc Văn phòng Ủy ban Công vụ để chấm lại hơn 800.000 bài thi và kiểm đếm lại điểm của trên 400.000 thí sinh trên cả nước.

"Các thí sinh thuộc nhóm thứ hai và thứ ba có kết quả bất thường cũng sẽ được rà soát toàn diện. Chúng tôi sẽ cải tổ hệ thống tuyển dụng công chức địa phương và làm rõ trách nhiệm của tất cả các bên liên quan đến việc công bố kết quả thi", ông Unsit nhấn mạnh.