Ngày 31/10, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông công bố phương án tuyển sinh năm 2026. Theo đó, nhà trường dự kiến giữ ổn định 5 phương thức xét tuyển như năm 2025.

Với phương thức xét tuyển tài năng, học viện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế; xét tuyển dựa vào hồ sơ năng lực đối với các thí sinh có thành tích đoạt giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố hoặc là học sinh tại các trường THPT chuyên, hệ chuyên thuộc các trường THPT trọng điểm quốc gia.

Bên cạnh đó, học viện còn xét tuyển dựa vào kết quả chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế SAT/ACT; xét tuyển dựa vào kết quả trong các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức; xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ IELTS, TOEFL với kết quả học tập ở bậc THPT; xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2026, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dự kiến tuyển khoảng 8.000 sinh viên, tăng hàng nghìn chỉ tiêu so với năm nay.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025.

Về mức học phí, trong năm học 2025–2026, học viện công bố tăng học phí ở mức 2,6-10,2 triệu đồng/năm, tùy chương trình và ngành học.

Cụ thể, học phí chương trình đại trà dự kiến khoảng 29,6-37,6 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình chất lượng cao dự kiến khoảng 49,2-55 triệu đồng/năm học.

Học phí chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Trí tuệ nhân tạo khoảng 40 - 45,5 triệu đồng/năm học.

Học phí chương trình liên kết quốc tế khoảng 54-62,5 triệu đồng/năm.