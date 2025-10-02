Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều địa phương, trong đó có gia đình của không ít sinh viên. Trường Đại học Ngoại Thương cho biết với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhà trường mong muốn được đồng hành, chia sẻ và kịp thời có những phương án hỗ trợ thiết thực với sinh viên và gia đình.

Vì thế, trường này đã phát phiếu khảo sát nhanh qua kênh thông tin trực tiếp tới lớp trưởng và cán bộ lớp hành chính để nắm bắt thông tin về những thiệt hại, từ đó lên phương án hỗ trợ sinh viên. Trường Đại học Ngoại Thương cho biết tính đến chiều ngày 1/10, đã có khoảng 600 sinh viên gửi phiếu khảo sát về.

​Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng triển khai chương trình hỗ trợ khó khăn đột xuất với sinh viên các khóa, có gia đình thuộc các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và bị thiệt hại nặng nề. Học viện cho biết sẽ xét từng hoàn cảnh thực tế để đưa ra mức hỗ trợ cụ thể.

Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây cũng thông báo sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ, thiên tai, hỏa hoạn… có thể đăng ký học bổng Trần Đại Nghĩa theo diện gặp tai nạn, rủi ro đột xuất trước ngày 15/10. Học bổng dành cho sinh viên thuộc nhóm này có hai mức tương ứng là 5 triệu đồng và 10 triệu đồng.

Ảnh hưởng do bão Bualoi gây ngập lụt nhiều nơi.

Tương tự tại Trường Đại học Thủy lợi, nhà trường cho hay sẽ ưu tiên hỗ trợ các em có gia đình thuộc các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp do bão Bualoi gây ra. Sinh viên cần cung cấp một số thông tin về gia đình bị ảnh hưởng do đợt thiên tai vừa qua kèm minh chứng những thiệt hại của gia đình trong bão lũ. Nhà trường sẽ xét và có phương án hỗ trợ thiết thực và kịp thời.

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cũng thông báo xét duyệt hồ sơ hỗ trợ sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng do bão, lũ lụt, sạt lở... Nhà trường cho hay sau khi xét duyệt hồ sơ có xác nhận của địa phương về thiệt hại, trường sẽ liên hệ trực tiếp với sinh viên về phương án hỗ trợ.