Năm 2025, điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông dao động 21 - 26,21 điểm. Ngành Khoa học máy tính (định hướng Khoa học dữ liệu) có điểm chuẩn cao nhất. Xếp sau đó là Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa với 26,19.

Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng (nếu có). Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định theo thang điểm 30.

Điểm chuẩn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025 như sau:

Năm nay, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển gần 6.700 chỉ tiêu theo 5 phương thức, gồm: Xét tuyển tài năng; dựa vào chứng chỉ quốc tế; xét điểm thi đánh giá năng lực, tư duy; xét điểm thi tốt nghiệp THPT; kết hợp chứng chỉ tiếng Anh với học bạ.

Học viện cũng công bố mức học phí dự kiến năm nay, tăng từ 2,6 đến 10,2 triệu đồng/năm (tùy từng ngành) so với năm ngoái.

Cụ thể, học phí chương trình đại trà dự kiến khoảng 29,6-37,6 triệu đồng/năm, tăng 2,6-3,6 triệu đồng/năm, tùy ngành.

Học phí chương trình chất lượng cao dự kiến khoảng 49,2-55 triệu đồng/năm học, tăng cao nhất khoảng 10,2 triệu đồng/năm.

Học phí chương trình cử nhân Công nghệ thông tin (định hướng ứng dụng), Thiết kế và phát triển Game, Công nghệ thông tin Việt - Nhật, Trí tuệ nhân tạo khoảng 40 - 45,5 triệu đồng/năm học, tăng khoảng 5-8,5 triệu đồng so với năm ngoái

Học phí chương trình liên kết quốc tế khoảng 54-62,5 triệu đồng/năm, tăng khoảng 5-7 triệu đồng/năm so với năm ngoái.