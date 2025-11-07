Với chủ đề “Kết tinh truyền thống – hội nhập quốc tế”, Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 25 – AgroViet 2025 sẽ chính thức khai mạc ngày 12/11/2025 tại Nhà Triển lãm Nông nghiệp – số 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, mở cửa đón khách từ 8h30 đến 19h00 các ngày 12–16/11/2025.

Sự kiện có quy mô hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn và trên 500m² diện tích trưng bày ngoài trời, quy tụ gần 100 đơn vị đến từ 23 tỉnh, thành phố trong cả nước như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Bắc Ninh, Cần Thơ, Huế, Quảng Ninh, Phú Thọ, Đồng Tháp, Vĩnh Long... Cùng với đó là 79 gian hàng quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Australia và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác, góp phần khẳng định tầm vóc quốc tế của hội chợ.

Gian hàng quốc tế được đông đảo khách hàng quan tâm tại Hội chợ Nông nghiệp quốc tế lần thứ 24 – AgroViet 2024.

Được xem là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của ngành Nông nghiệp Việt Nam năm 2025, AgroViet 2025 tạo cơ hội để doanh nghiệp, hợp tác xã, địa phương giao lưu, kết nối, quảng bá sản phẩm, đồng thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng và nâng cao chất lượng hàng hóa nông nghiệp.

Tại hội chợ, hàng nghìn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu sẽ được trưng bày, bao gồm nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên, hàng hóa có chỉ dẫn địa lý, sản phẩm hữu cơ và đặc sản vùng miền. Nhiều thương hiệu nổi bật góp mặt như gạo ST25, sâm Cúc Phương BOCHI, trà hoa cúc vàng, cá kho làng Vũ Đại, cơm cháy Ninh Bình, bưởi da xanh Vĩnh Long, sầu riêng Ngũ Hiệp, nem chua Thanh Hóa, hành tỏi Lý Sơn, rau củ quả Mộc Châu...

Song song với đó là khu trưng bày thiết bị, máy móc, vật tư nông nghiệp hiện đại, gồm máy cắt cỏ, máy gieo hạt, máy tách hạt ngô, máy sấy ngũ cốc, tháp sấy tuần hoàn, phân bón hữu cơ, hạt giống chất lượng cao đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Những sản phẩm này hướng tới mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ sạch và năng lượng tái tạo.

Theo Ban tổ chức, AgroViet 2025 tiếp nối thành công của các kỳ trước, nhằm mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tôn vinh nông sản Việt và hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trường xuất khẩu. Hội chợ còn là diễn đàn quan trọng để các địa phương quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập quốc tế.