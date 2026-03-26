Bệnh nhân vào Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) trong tình trạng khó thở tăng dần khi gắng sức, kèm cảm giác tim đập nhanh kéo dài. Qua thăm khám và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ xác định người bệnh mắc thông liên nhĩ - dị tật tim bẩm sinh với lỗ thông lớn khiến buồng tim phải bị giãn. Đồng thời, bà đã xuất hiện rung nhĩ, một dạng rối loạn nhịp nguy hiểm.

Theo các chuyên gia, rung nhĩ không chỉ gây khó chịu mà còn làm giảm hiệu quả co bóp của tim, khiến máu ứ trệ và dễ hình thành cục máu đông. Những cục máu này có thể di chuyển lên não, gây đột quỵ hoặc làm nặng thêm tình trạng suy tim.

Thông liên nhĩ là bệnh lý khá phổ biến, xảy ra khi tồn tại lỗ thông bất thường giữa hai buồng nhĩ. Do chênh lệch áp lực, máu từ nhĩ trái sẽ chảy sang nhĩ phải, lâu dần làm tăng gánh cho tim và hệ tuần hoàn phổi.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân. Ảnh: T.H.H.

Đáng chú ý, bệnh thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm, ít biểu hiện rõ ràng nên dễ bị bỏ sót. Khi bước vào tuổi trung niên, người bệnh mới xuất hiện các triệu chứng như khó thở, mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng gắng sức. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể dẫn đến tăng áp động mạch phổi, suy tim và nhiều rối loạn nhịp nguy hiểm.

Trong các biến chứng, rung nhĩ được xem là đáng lo ngại nhất do làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Ở người mắc thông liên nhĩ, tình trạng giãn buồng nhĩ kéo dài khiến rối loạn nhịp xuất hiện sớm hơn và khó kiểm soát hơn.

Trước đây, phương pháp điều trị chủ yếu là phẫu thuật mở ngực, xâm lấn lớn và cần thời gian hồi phục dài. Hiện nay, với sự phát triển của tim mạch can thiệp, kỹ thuật bít lỗ thông qua da giúp đóng dị tật mà không cần mổ, giảm đau và rút ngắn thời gian nằm viện.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8, cho biết xu hướng hiện nay là điều trị toàn diện và ít xâm lấn, đặc biệt với bệnh tim bẩm sinh ở người trưởng thành. Việc kết hợp xử lý cấu trúc tim và rối loạn nhịp trong cùng một lần can thiệp giúp giảm rủi ro, rút ngắn thời gian điều trị và cải thiện tiên lượng lâu dài.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các biểu hiện như hồi hộp, khó thở, tim đập nhanh hoặc giảm sức bền kéo dài. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh tim tiềm ẩn. Những người đã được chẩn đoán cần theo dõi định kỳ để phát hiện sớm biến chứng và điều trị kịp thời.

