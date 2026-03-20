Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) cho biết liên tiếp tiếp nhận các ca nhồi máu cơ tim nặng, thậm chí ngừng tim, đáng chú ý đều có tiền sử hút thuốc lá lâu năm.

Trường hợp đầu tiên là ông N.V.S (61 tuổi, trú tại TP Thủ Đức), nhập viện sau 30 phút xuất hiện cơn đau ngực dữ dội lan lên vai trái, kèm khó thở, vã mồ hôi. Ông S. không có tiền sử tăng huyết áp hay đái tháo đường nhưng hút thuốc lá nhiều (40 gói/năm). Tại cơ sở y tế ban đầu, ông nhanh chóng rơi vào rối loạn nhịp tim nguy hiểm, tụt huyết áp và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất nặng. Sau sốc điện và hồi sức, bệnh nhân được chuyển khẩn đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu cho bệnh nhân, tái thông hoàn toàn động mạch bị tắc. Dù trong quá trình can thiệp xuất hiện nhiều biến chứng như tụt huyết áp, rối loạn nhịp thất, sau một tuần điều trị, bệnh nhân đã ổn định và xuất viện.

Một ngày sau, ông N.H.M (53 tuổi, cũng trú tại TP Thủ Đức), có tiền sử hút thuốc lá 35 gói/năm, nhập viện vì đau ngực và nhanh chóng rơi vào rung thất, ngừng tim, ngừng thở. Sau 10 phút cấp cứu bằng sốc điện và hỗ trợ hô hấp, bệnh nhân có lại nhịp tim. Được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp nặng, ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng hôn mê, phải thở máy.

Các bác sĩ can thiệp cho bệnh nhân.

Các bác sĩ xác định ông M. tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước - mạch máu quan trọng nuôi tim - và nhanh chóng đặt stent tái thông. Sau 24 giờ, tình trạng cải thiện rõ rệt; sau 7 ngày, bệnh nhân hồi phục và xuất viện.

Theo bác sĩ Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, nhồi máu cơ tim cấp là cấp cứu tối khẩn, mỗi phút trôi qua đều làm hoại tử thêm cơ tim. Việc phát hiện sớm, xử trí đúng và can thiệp kịp thời giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.

Nhiều người quan niệm rằng việc hút thuốc lá để tinh thần sảng khoái, hứng khởi. Tuy nhiên, thói quen này là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây nhồi máu cơ tim và đột quỵ do làm tổn thương mạch máu, thúc đẩy xơ vữa và hình thành cục máu đông.

Người dân nên khám sức khỏe định kỳ và đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu như đau ngực, khó thở, vã mồ hôi để được cấp cứu kịp thời.

