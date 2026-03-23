Ông T.H.H (62 tuổi, Việt kiều Anh) có tiền sử tăng huyết áp đang điều trị ổn định, đồng thời có thói quen hút thuốc lá và thỉnh thoảng hút xì gà. Trước khi về nước, ông đã khám tổng quát và đo điện tâm đồ nhưng không ghi nhận bất thường tim mạch.

Tuy nhiên, khoảng 2 tuần trước, khi chuyến bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), trong lúc lấy hành lý, ông H. bắt đầu xuất hiện cảm giác tức ngực thoáng qua. Đến tối, cơn đau ngực bùng phát dữ dội, lan khắp lồng ngực và tăng dần khiến ông kiệt sức. Gia đình nhanh chóng đưa ông vào cấp cứu.

Khi vào viện, ông H. bất ngờ ngất lịm và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn trong khoảng 2 phút. Các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc vận mạch và thiết lập đường truyền để duy trì huyết động.

Ê-kíp vừa hồi sức tích cực, vừa chuẩn bị can thiệp mạch vành khẩn cấp ngay sau khi tuần hoàn được tái lập. Kết quả chụp mạch cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ đã khẩn trương hút huyết khối, đặt stent tái thông dòng máu ở nhánh “thủ phạm”, giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân được bác sĩ can thiệp. Ảnh: BVCC.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được chuyển hồi sức tích cực. Nhờ được cấp cứu trong “thời gian vàng”, từ lúc nhập viện đến khi tái thông mạch vành chưa đến 90 phút, tổn thương cơ tim được hạn chế đáng kể.

Khoảng 5 ngày sau, tình trạng suy tim được kiểm soát, chức năng tim dần hồi phục, bệnh nhân có thể đi lại và sinh hoạt gần như bình thường. Hai tuần sau, ca can thiệp lần hai được thực hiện thành công, giúp cải thiện hoàn toàn triệu chứng khó thở.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Công Lĩnh, khoa Tim mạch (người cấp cứu trực tiếp cho ông H.) chia sẻ, bệnh nhân bị tăng huyết áp lâu năm khiến quá trình xơ vữa diễn ra âm thầm. Chuyến bay kéo dài hơn 12 giờ với các yếu tố như giảm oxy nhẹ, mất nước, ít vận động, cộng thêm gắng sức sau khi hạ cánh có thể trở thành “tác nhân khởi phát”, thúc đẩy cơn nhồi máu xảy ra.

Các chuyên gia khuyến cáo, người có bệnh tim mạch vẫn có thể đi máy bay khi tình trạng ổn định, nhưng cần được kiểm tra kỹ trước chuyến bay dài. Trong quá trình bay nên uống đủ nước, hạn chế rượu bia, vận động nhẹ và không tự ý ngừng thuốc. Sau khi hạ cánh, cần tránh gắng sức đột ngột và theo dõi các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, choáng váng để kịp thời đi khám.

Bên cạnh điều trị, người bệnh cần thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, kiểm soát huyết áp, mỡ máu và duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh nhằm ngăn ngừa tái phát các biến cố tim mạch nguy hiểm.

