Sáng 29/8, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo xây dựng các nghị quyết của HĐND TP nhằm phát triển khoa học, công nghệ gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn chủ trì hội thảo với sự tham gia của hàng trăm nhà khoa học, hiệu trưởng các trường đại học, doanh nghiệp, cùng chung mục tiêu đưa Hà Nội trở thành “thủ phủ” đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Bùi Thị An – Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội – đánh giá cao việc thành phố chỉ trong thời gian ngắn đã lấy ý kiến, chuẩn bị ban hành 6 nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Thủ đô trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Bà nhấn mạnh, đây là bước đi thể hiện tính tiên phong, quyết liệt của Hà Nội trong việc biến “chủ trương” thành “hành động thực tiễn”. Sáu nghị quyết bao quát nhiều khía cạnh: cơ chế đặc thù, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

PGS.TS Bùi Thị An. Ảnh: N. Huyền

Theo bà, sự đồng bộ này giúp hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh, tránh tình trạng “chính sách rời rạc”, đồng thời tạo niềm tin để doanh nghiệp, viện – trường, nhà khoa học mạnh dạn tham gia, giảm e ngại rủi ro. Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trung tâm dẫn dắt cả nước trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Để triển khai hiệu quả, cần phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị; xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá định kỳ (6 tháng – 1 năm); bảo đảm các chính sách gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, viện – trường và cộng đồng khởi nghiệp. Đồng thời, phải tháo gỡ các “điểm nghẽn” lớn như thủ tục hành chính, vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ, cơ chế thử nghiệm mới.

Nguồn lực cũng cần được đảm bảo, vừa từ ngân sách, vừa từ xã hội hóa, đặc biệt trong việc vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm. Bên cạnh đó, phải chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý có tư duy đổi mới, tăng cường minh bạch, ngăn ngừa lợi ích nhóm.

Hà Nội cũng cần chủ động kết nối với Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp lớn, viện nghiên cứu, trường đại học, hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia – quốc tế, đồng thời đẩy mạnh truyền thông để cộng đồng nắm rõ quyền lợi và trách nhiệm.

Thể chế đúng và trúng sẽ tạo động lực

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức – Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) – nhấn mạnh, Luật Thủ đô (sửa đổi) đã mở ra nhiều cơ chế đặc thù, nếu được triển khai đúng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Hà Nội.

Đặc biệt, ông đánh giá cao chính sách thu hút chuyên gia nước ngoài, đồng thời lưu ý cần có cơ chế công khai, minh bạch và sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị để hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh, gắn kết quốc tế.

TS. Phạm Đức Nghiệm – Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN) – cũng cho rằng Hà Nội có chính sách đột phá rồi thì phải có cách làm đột phá. Đặc biệt, phải đặt niềm tin vào các nhà khoa học.

Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cho biết đã “rất bất ngờ” khi nghiên cứu về đầu tư mạo hiểm thì phát hiện Hà Nội là nơi đầu tiên trên thế giới triển khai việc này.

TS. Phạm Đức Nghiệm – Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ KH&CN). Ảnh: N. Huyền

“Cách đây 2.500 năm trước, khi giặc Ân sang xâm chiếm, nhà vua sai sứ giả chiêu mộ người tài. Gióng lúc đó lên 3 tuổi nhưng không biết nói, biết cười nhưng nghe sứ giả thông báo liền cất tiếng nói và yêu cầu sứ giả về tâu vua rèn roi sắt, áo giáp sắt, ngựa sắt để đánh giặc. Cậu ăn khỏe, lớn nhanh như thổi. Cả làng họp bàn và quyết định "đầu tư mạo hiểm" góp gạo nuôi Gióng.

Giặc đến, chú bé vùng dậy, vươn vai biến thành tráng sĩ, mặc giáp sắt, ngựa sắt, roi sắt xông ra đánh tan giặc, roi sắt gãy tráng sĩ nhổ những cụm tre quật giặc. Kết quả, tráng sĩ đã đánh thắng trận dù lúc góp gạo, thổi cơm không ai biết có thể đánh thắng giặc”, ông Nghiệm dẫn dụ.

Từ đây, ông nhấn mạnh, Hà Nội phải có niềm tin với các nhà khoa học, nếu không có niềm tin, sẽ không thể huy động được sức mạnh cộng đồng các nhà khoa học để tạo nên đột phá.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu và đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục hoàn thiện các nghị quyết, bảo đảm tính khả thi, thực tiễn, có trọng tâm và trọng điểm, góp phần đưa Hà Nội trở thành “thủ phủ” đổi mới sáng tạo.