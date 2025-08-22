Chiều 22/8, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số (Văn phòng UBND TP Hà Nội) tổ chức tọa đàm “Hoàn thiện chính sách đổi mới sáng tạo – Kiến tạo tương lai Thủ đô thông minh”.

Theo thống kê của Sở KH&CN, Hà Nội là nơi tập trung hơn 80% viện nghiên cứu, 60% trường đại học trên cả nước, với hơn 2.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ đang hoạt động.

Hà Nội xây dựng dự thảo nghị quyết thu hút nhân tài khoa học công nghệ. Ảnh: N. Huyền

Thành phố hiện có 5 khu công nghệ cao, 3 vườn ươm công nghệ và hơn 20 không gian làm việc chung dành cho các startup công nghệ. Tổng kinh phí đầu tư cho khoa học công nghệ của TP đạt khoảng 2.500 tỷ đồng/năm, chiếm 2% ngân sách chi thường xuyên.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ với hơn 1.500 startup, trong đó có 7 doanh nghiệp unicorn (khởi nghiệp có giá trị trên 1 tỷ USD). Tổng vốn đầu tư cho startup công nghệ tại Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 500 triệu USD, tăng 25% so với năm 2023.

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn đối mặt nhiều thách thức trong phát triển đổi mới sáng tạo. Theo khảo sát, chỉ 15% doanh nghiệp trên địa bàn có hoạt động R&D thường xuyên. Tỷ lệ đầu tư tư nhân cho R&D còn thấp, chỉ đạt khoảng 0,5% GDP. Hệ thống pháp lý cho đổi mới sáng tạo còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là cơ chế thử nghiệm công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Đáng lưu ý, việc thu hút nhân tài cho lĩnh vực khoa học công nghệ vẫn là thách thức với không chỉ riêng Hà Nội.

PGS.TS Huỳnh Đăng Chính (ở giữa) – Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ tại hội thảo. Ảnh: N. Huyền

Thu hút nhân tài khoa học công nghệ

Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội cho biết, để giải quyết những thách thức này, thành phố đang xây dựng 6 dự thảo nghị quyết, trong đó có nghị quyết về chính sách thu hút, trọng dụng chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng trong lĩnh vực khoa học công nghệ.

Theo đó, Hà Nội dự kiến tiền lương của chuyên gia sẽ được tham khảo theo mức thu nhập tại nước sở tại, thông lệ quốc tế hoặc mức lương của các vị trí tương đương trong tổ chức, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài cùng lĩnh vực.

Ngoài ra, chuyên gia cũng được hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú trong thời gian làm việc, tham dự hội nghị, hội thảo khoa học, bao gồm: vé máy bay khứ hồi hạng thương gia, chi phí visa (nếu có), đi lại tại Hà Nội hoặc nơi tổ chức sự kiện, thuê khách sạn 4-5 sao hoặc thuê nhà ở (nếu lưu trú trên một tháng) với mức hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tháng.

Chia sẻ tại tọa đàm về nội dung này, PGS.TS Huỳnh Đăng Chính – Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng: Hà Nội đã có cơ chế, hạ tầng và chính sách; điều quan trọng để thu hút nhân tài chính là môi trường, lợi ích và cơ hội phát triển.

Giải quyết được 3 vấn đề này, Hà Nội sẽ hút được các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên xuất sắc, đặc biệt là startup khoa học công nghệ.

Cụ thể, Hà Nội cần tạo môi trường làm việc thuận lợi với hạ tầng nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, là nơi kết nối ý tưởng với nguồn vốn và thị trường.

Về lợi ích, thành phố phải đảm bảo rõ ràng cho người làm khoa học không chỉ về cơ chế tài chính mà còn gắn với quyền sở hữu trí tuệ. Cuối cùng, Hà Nội cần mở ra cơ hội để nhân tài phát triển, kết nối trong nước và quốc tế.