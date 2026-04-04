Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý I/2026 vào chiều 3/4, đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01, Bộ Công an) đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục Môi trường (nay là Cục Môi trường), Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Ảnh: Đình Hiếu

Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can về 3 tội danh.

Trong đó, ông Hoàng Văn Thức (Cục trưởng Cục Môi trường) và bà Trần Thị Minh Hương (Giám đốc Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc - NCEM) bị khởi tố về tội ''Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng''.

Bị can Đậu Tuấn Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki) và 9 người khác cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan công an đã làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trung tâm NCEM.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2021- 2024, Trần Thị Minh Hương, Phạm Quang Hiếu và Hồ Minh Tráng đã chỉ đạo lập khống chứng từ, hồ sơ nhân công để thanh toán, giải ngân tiền lương, với tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân và các chi phí vận hành, số tiền chênh lệch hơn 2,6 tỷ đồng được giữ lại tại Trung tâm NCEM. Các đối tượng sau đó đưa tiền vào quỹ chung để chia nhau hưởng lợi.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố các bị can Hương, Tráng, Hiếu về tội ''Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ''.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi sai phạm của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.