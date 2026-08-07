Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang tiếp đoàn Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Ảnh: Lê Anh Dũng

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang đã tiếp đoàn Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đến thăm, chúc mừng nhân dịp ngày truyền thống của ngành quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo; đồng thời giới thiệu Ban lãnh đạo Hội thánh nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Tham gia tiếp đoàn còn có Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Về phía Hội thánh có Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội cùng các Phó Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

Thay mặt Ban Trị sự Tổng hội cùng toàn thể chức sắc, chức việc và tín hữu, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc bày tỏ vui mừng khi Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 37 được tổ chức thành công, bầu Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2030. Theo Mục sư, kết quả này có được từ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của chức sắc, chức việc, tín hữu và sự quan tâm, hướng dẫn, tạo điều kiện của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang mong muốn Hội thánh đồng hành cùng dân tộc hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển vào năm 2045. Ảnh: Lê Anh Dũng

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cho biết, những năm gần đây, hoạt động của Hội thánh ngày càng ổn định. Chức sắc, chức việc và tín hữu luôn phát huy tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, phụng sự Đức Chúa Trời, phục vụ Tổ quốc và Nhân dân; chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Theo Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội thánh hiện có khoảng 250.000 tín hữu, trong đó hơn 220.000 người là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); sinh hoạt tại hơn 2.000 điểm nhóm, với gần 1.000 mục sư, truyền đạo. Phần lớn tín hữu sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vượt qua những khó khăn về điều kiện tự nhiên và hạ tầng, nhiều hộ đã xây dựng thành công các mô hình sản xuất, kinh doanh, du lịch cộng đồng, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.

Cùng với đó, Hội thánh cũng tích cực tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; hỗ trợ người nghèo và đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai (năm 2025, tổng giá trị hỗ trợ đạt hơn 20 tỷ đồng). Kết quả này thể hiện tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của tín hữu trong việc đồng hành cùng đất nước.

Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) gửi lời chúc mừng tốt đẹp tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng phát triển

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang bày tỏ vui mừng được đón Mục sư Nguyễn Hữu Mạc cùng các thành viên Ban Trị sự Tổng hội đến thăm Bộ. Bộ trưởng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Hội thánh; đồng thời chúc mừng thành công của Đại hội đồng Tổng hội lần thứ 37 và chúc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2026-2030 hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Bộ trưởng ghi nhận, trải qua các chặng đường hình thành và phát triển, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Những đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, từ thiện nhân đạo và phòng, chống thiên tai tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của Hội thánh đối với cộng đồng.

Bộ trưởng mong muốn Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ mới tiếp tục hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín hữu thực hiện tốt tôn chỉ “Kính Chúa, yêu nước”; đoàn kết với đồng bào các dân tộc, tôn giáo, cùng toàn Đảng, toàn dân hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao.

Ban Trị sự Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tặng hoa chúc mừng Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi bằng nhiều chương trình, chính sách đặc thù, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang cho rằng, đời sống của một bộ phận người dân, trong đó có nhiều tín hữu Tin lành, vẫn còn khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán và điều kiện tự nhiên khắc nghiệt.

Từ thực tế đó, Bộ trưởng đề nghị Hội thánh tiếp tục động viên tín hữu phát huy tinh thần tự lực, nỗ lực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn bản sắc văn hóa, từng bước loại bỏ hủ tục; tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đội ngũ chức sắc, chức việc cần hướng dẫn tín hữu chấp hành pháp luật, nâng cao cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, kích động, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết.

Đối với hoạt động đối ngoại tôn giáo, Bộ trưởng mong muốn Hội thánh chủ động thông tin tới các tổ chức Tin lành và đối tác quốc tế về đời sống tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam; giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước về tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động ổn định theo hiến chương, pháp luật.

Thay mặt đoàn, Mục sư Nguyễn Hữu Mạc trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang; khẳng định Ban Trị sự Tổng hội nhiệm kỳ 2026-2030 sẽ tiếp tục hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín hữu sống tốt đời, đẹp đạo, đoàn kết, tuân thủ pháp luật, phát huy nguồn lực của tôn giáo, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.