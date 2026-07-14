Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tham dự Đại hội có Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam); đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương; các thành viên trong Ban Trị sự Tổng Liên hội và khoảng 3.000 đại biểu là mục sư, mục sư nhiệm chức, truyền đạo cùng các tín đồ của Hội thánh.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Phát biểu chúc mừng Đại hội đồng, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) cho công tác an sinh xã hội, nhất là sự chia sẻ của đông đảo chức sắc, tín hữu người dân tộc thiểu số thuộc Hội thánh vốn đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định theo hiến chương, điều lệ và quy định của pháp luật.

Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc phát biểu chúc mừng Đại hội

Ông Vũ Hoài Bắc thông tin, Ban Tôn giáo Chính phủ và các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang nỗ lực hoàn thiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng tốt hơn, nhanh hơn đối với những nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo thuần túy, chính đáng, hợp pháp của đồng bào, đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của cán bộ, công chức viên chức trong quản trị, kiến tạo và thực thi công vụ.

Ông mong muốn Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 2026 - 2030 tiếp tục hướng dẫn các chức sắc, chức việc và tín hữu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước, bản sắc văn hóa, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc; tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội và xây dựng cộng đồng.

Nhân dịp này, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ gửi lời chúc sức khỏe tới các mục sư, truyền đạo và toàn thể đại biểu; chúc Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 49 diễn ra thành công tốt đẹp.

Mục sư Thái Phước Trường - Hội trưởng Hội thánh đọc diễn văn khai mạc và cầu nguyện cho Đại hội đồng

Đại hội đồng Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) lần thứ 49 được tổ chức từ ngày 13 - 17/7/2026, tại Viện Thánh Kinh Thần học, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Dấy lên và sáng lòe ra”, bao gồm các nội dung như bồi linh, thảo luận, bầu ra Ban Trị sự Tổng Liên hội nhiệm kỳ 2026 - 2030.

Đại hội đồng Tổng Liên hội là một trong những sinh hoạt tôn giáo quan trọng của Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam), góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Hội thánh; nâng cao trách nhiệm của chức sắc, chức việc và tín hữu trong hoạt động tôn giáo, phục vụ cộng đồng và xây dựng đất nước.

Hương Huyền - Trọng Tú