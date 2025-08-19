Ngay sau khi Lukaku dính chấn thương phải nghỉ thi đấu 3 tháng, phía Napoli đã liên hệ với MU về việc chuyển nhượng Hojlund, bởi HLV Conte cũng rất thích tay săn bàn người Đan Mạch.

Thông tin xuất hiện cùng thời điểm sếp lớn AC Milan xác nhận sự quan tâm Hojlund. Bên cạnh đó, chân sút 22 tuổi cũng nằm trong tầm ngắm Fulham.

Hojlund được Napoli quan tâm - Ảnh: Foot Mercato

Hojlund vừa bị loại khỏi danh sách thi đấu trận mở màn Ngoại hạng Anh với Arsenal. HLV Amorim đưa ra quyết định trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai cậu học trò.

Giới thạo tin cho hay, MU đang yêu cầu mức phí 40 triệu bảng cho tiền đạo người Đan Mạch. Tuy nhiên, họ có thể chấp nhận cho mượn theo những điều kiện phù hợp.

Napoli đang cân nhắc động thái chiêu mộ bởi Lukaku vừa tập tễnh rời sân sau trận giao hữu với Olympiakos. Cựu tiền đạo MU sẽ phải xa sân cỏ ít nhất 3 tháng vì bị rách cơ đùi.

Nếu Hojlund về thay Lukaku, anh sẽ được đoàn tụ với cựu đồng đội tại MU là Scott McTominay - người có sự nghiệp "lên hương" kể từ ngày chuyển đến Napoli.

Đội bóng thành Naples còn mang đến cơ hội cho Hojlund được chơi bóng tại Champions League - sân đấu mà tiền đạo người Đan Mạch ghi dấu ấn ngay mùa đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ.

Sau hai năm phục vụ đội bóng thành Manchester, Hojlund ghi được 26 bàn. Dẫu vậy, anh gây thất vọng ở Ngoại hạng Anh khi phải đương đầu với những hậu vệ giàu sức mạnh.