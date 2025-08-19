Rodrygo được loan tin chuyển đến Premier League chơi bóng, sau khi không được xem là một phần trong kế hoạch của Xabi Alonso ở Real Madrid. Man City nổi lên như một ứng viên nặng ký để tăng cường sức mạnh cho đội hình của Pep Guardiola.

Man City được cho giữ Savinho ở lại Etihad khi cầu thủ này muốn chuyển đến Tottenham. Ảnh: PA

Tuy nhiên, theo cập nhật mới nhất từ chuyên gia chuyển nhượng bóng đá Tây Ban Nha, Guillem Balague, Man City có thể đã khép lại mối quan tâm với Rodrygo.

Lý do, việc Man xanh ký Rodrygo tùy thuộc vào tình hình của Savinho, người được cho rất muốn chuyển đến Tottenham sau chỉ 1 mùa giải ở Etihad.

Nhưng hiện thời, Pep Guardiola và Man City quyết định giữ Savinho ở lại. Điều đó có nghĩa, khả năng Rodrygo cập bến Etihad không còn, tạo cơ hội cho các đội bóng khác ở Ngoại hạng Anh theo đuổi ngôi sao Real Madrid trong những ngày cuối phiên chợ hè 2025.

Ở chuyển nhượng hè này, Man City bổ sung đội hình thêm Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri, James Trafford và Rayan Cherki, tất cả đều đã ra mắt ở trận đội nhà mở đầu Premier League 2025/26, đại thắng 4-0 Wolves.

Pep Guardiola có còn muốn Rodrygo của Real Madrid? Ảnh: IMAGO

Pep Guardiola sau đó có những tuyên bố về chuyển nhượng của Man xanh - tinh gọn bớt đội hình đang có: “Chúng tôi đang có quá nhiều cầu thủ. Trên ghế dự bị vẫn còn Nathan Ake và Ilkay Gundogan.

Tôi thích có một đội hình chiều sâu hơn để Man City cạnh tranh mọi đấu trường, nhưng không muốn để cầu thủ của mình ở nhà. Điều đó không lành mạnh, không tạo ra bầu không khí tốt để tranh đua”.

Ở trận ra quân, Ederson vắng tên, được cho đang có những đàm phán để gia nhập Galatasaray, còn Savinho được Man City giữ lại như thông tin ở trên, trong khi Pep Guardiola cũng nghĩ Rico Lewis không rời Etihad.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nêu quan điểm: “Nếu một cầu thủ muốn ra đi thì có thể đi, nhưng phải tuân thủ theo các điều khoản của CLB.

Chủ sở hữu đã trả tiền cho đội khác để ký hợp đồng với họ, nhưng chúng tôi không muốn giữ những cầu thủ không cảm thấy hạnh phúc ở đây. Quyết định cuối cùng thuộc về CLB. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trong những ngày còn lại của chuyển nhượng hè”.