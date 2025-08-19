Tin tức về chuyển nhượng 19/8: MU lên kế hoạch ký gấp Dibu Martinez, Chelsea mua Alessandro Bastoni, Napoli liên hệ Hojlund.
MU trở lại đàm phán mua Dibu Martinez
Khởi đầu mùa giải của MU gắn với thảm họa thủ môn, buộc các quan chức ở Old Trafford phải nối lại đàm phán với Aston Villa về trường hợp Emiliano “Dibu” Martinez.
MU quan tâm đến Dibu Martinez từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng không đạt được tiếng nói chung với Aston Villa.
Theo The Sun, khi Andre Onana và Altay Bayindir đều gây thất vọng, MU xác định chiêu mộ thủ môn người Argentina để mang đến sự yên tâm trong khung gỗ.
Aston Villa yêu cầu mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng dành cho Dibu Martinez. Dù vậy, nhà vô địch World Cup 2022 hoàn toàn xứng đáng với con số này.
Chelsea hỏi mua Bastoni
Chelsea đang gấp rút bổ sung nhân sự cho hàng thủ, sau khi Levi Colwill nghỉ dài hạn, với mục tiêu Alessandro Bastoni.
Ban đầu, Chelsea muốn có Piero Hincapie – người đá được hậu vệ trái và trung vệ - nhưng phía Bayer Leverkusen từ chối thẳng thừng.
Vì thế, đại diện của Chelsea đang tìm cách lôi kéo Bastoni. Đề nghị ban đầu 50 triệu euro của The Blues nhận được cái lắc đầu từ phía Inter Milan.
Transfermarkt đánh giá Bastoni cùng Pau Cubarsi (Barcelona) và William Saliba (Arsenal) là 3 trung vệ giá trị nhất hiện nay. Vì thế, Chelsea đang bán gấp Axel Disasi để có thêm ngân sách chiêu mộ ngôi sao phòng ngự người Italia.
Napoli liên hệ Hojlund
Napoli buộc phải trở lại thị trường chuyển nhượng để giải quyết tình trạng khẩn cấp: tìm người thay thế Romelu Lukaku – nhiều khả năng phải nghỉ đến hết năm 2025.
Các nguồn tin từ Italia cho biết, Napoli liên lạc trở lại với MU về Rasmus Hojlund – người bị Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch nhưng vẫn chưa chịu rời đi.
HLV Antonio Conte đánh giá cao Hojlund. Vì vậy, Napoli đang hy vọng thuyết phục chân sút người Đan Mạch đồng ý trở lại bóng đá Italia.
Ngoài ra, kế hoạch của Napoli còn có Joshua Zirkzee – gương mặt khác không có vị trí ở MU, và Artem Dovbyk của AS Roma.
Tin vắn
- Cuti Romero đã dập tắt tin đồn sang Atletico Madrid khi gia hạn với Tottenham đến 2029. Tuyển thủ Argentina cũng trở thành đội trưởng mới của Spurs.
- Fenerbahce đạt được thỏa thuận với West Ham về tiền vệ Edson Alvarez, theo hợp đồng mượn cùng tùy chọn mua lại.
- Al Ahli đưa ra đề nghị 25 triệu euro cho Manuel Locatelli. Juventus và cá nhân tiền vệ người Italia vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào.
- Bayern Munich tiếp tục đề nghị mượn Christopher Nkunku. Về phần mình, Chelsea chỉ muốn bán đứt cầu thủ người Pháp để cân bằng tài chính.
- Ngoài Ederson, Galatasaray còn tiếp cận Man City để hỏi mua Manuel Akanji. Mọi quyết định phục thuộc vào trung vệ người Thụy Sĩ.
- Sau một loạt đầu tư ồn ào, Atletico Madrid xem xét bán Alexander Sorloth. Tiền đạo người Na Uy được các CLB Premier League và Serie A theo dõi sát.
- Real Madrid đang cân nhắc chi 30 triệu euro cho Kees Smit, tiền vệ tài năng của AZ. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất và đồng sở hữu Vua phá lưới khi U19 Hà Lan vô địch châu Âu 2025.
- Inter Milan nhắm đến trung vệ Oumar Solet của Udinese, trong trường hợp Benjamin Pavard chuyển sang bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ.