MU trở lại đàm phán mua Dibu Martinez

Khởi đầu mùa giải của MU gắn với thảm họa thủ môn, buộc các quan chức ở Old Trafford phải nối lại đàm phán với Aston Villa về trường hợp Emiliano “Dibu” Martinez.

MU quyết chiêu mộ Dibu Martinez để giải bài toán thủ môn. Ảnh: EFE

MU quan tâm đến Dibu Martinez từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa hè, nhưng không đạt được tiếng nói chung với Aston Villa.

Theo The Sun, khi Andre Onana và Altay Bayindir đều gây thất vọng, MU xác định chiêu mộ thủ môn người Argentina để mang đến sự yên tâm trong khung gỗ.

Aston Villa yêu cầu mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng dành cho Dibu Martinez. Dù vậy, nhà vô địch World Cup 2022 hoàn toàn xứng đáng với con số này.

Chelsea hỏi mua Bastoni

Chelsea đang gấp rút bổ sung nhân sự cho hàng thủ, sau khi Levi Colwill nghỉ dài hạn, với mục tiêu Alessandro Bastoni.

Chelsea có kế hoạch mua Bastoni. Ảnh: IPA

Ban đầu, Chelsea muốn có Piero Hincapie – người đá được hậu vệ trái và trung vệ - nhưng phía Bayer Leverkusen từ chối thẳng thừng.

Vì thế, đại diện của Chelsea đang tìm cách lôi kéo Bastoni. Đề nghị ban đầu 50 triệu euro của The Blues nhận được cái lắc đầu từ phía Inter Milan.

Transfermarkt đánh giá Bastoni cùng Pau Cubarsi (Barcelona) và William Saliba (Arsenal) là 3 trung vệ giá trị nhất hiện nay. Vì thế, Chelsea đang bán gấp Axel Disasi để có thêm ngân sách chiêu mộ ngôi sao phòng ngự người Italia.

Napoli liên hệ Hojlund

Napoli buộc phải trở lại thị trường chuyển nhượng để giải quyết tình trạng khẩn cấp: tìm người thay thế Romelu Lukaku – nhiều khả năng phải nghỉ đến hết năm 2025.

Napoli muốn có Hojlund thay Lukaku. Ảnh: Imago

Các nguồn tin từ Italia cho biết, Napoli liên lạc trở lại với MU về Rasmus Hojlund – người bị Ruben Amorim loại khỏi kế hoạch nhưng vẫn chưa chịu rời đi.

HLV Antonio Conte đánh giá cao Hojlund. Vì vậy, Napoli đang hy vọng thuyết phục chân sút người Đan Mạch đồng ý trở lại bóng đá Italia.

Ngoài ra, kế hoạch của Napoli còn có Joshua Zirkzee – gương mặt khác không có vị trí ở MU, và Artem Dovbyk của AS Roma.