HLV Ruben Amorim và các quan chức MU vừa có cuộc thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng, trong đó xem Eduardo Camavinga là mục tiêu lý tưởng.

Trong phân tích nội bộ, Ruben Amorim cho rằng Camavinga phù hợp với chiến thuật 3-4-2-1 mà ông xây dựng.

MU đàm phán mua Camavinga. Ảnh: EFE

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn một tiền vệ có khả năng duy trì nhịp độ, đồng thời giải phóng Bruno Fernandes để chơi cao hơn.

MU từng liên hệ với Carlos Baleba nhưng Brighton từ chối. Tương tự, Crystal Palace không có ý định bán Adam Wharton mùa hè này, vì nguy cơ sụp đổ đội hình khi Eze và Guehi sắp chia tay.

Camavinga hiện đang điều trị chấn thương mắt cá, khiến anh bỏ lỡ trận mở màn La Liga – Real Madrid tiếp Osasuna (2h ngày 20/8).

Quan điểm của Real Madrid khá rõ ràng: Camavinga không phải để bán, trừ khi có đề nghị mà CLB cảm thấy hấp dẫn.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, MU dự định đưa ra mức giá 80 triệu euro. Đây được xem là con số tối thiểu để Real Madrid cân nhắc đàm phán.

Việc MU quan tâm Camavinga không phải ngẫu nhiên. Trận thua Arsenal tại Old Trafford cho thấy tuyến giữa thiếu cân bằng.

Amorim hiểu rằng Camavinga có thể giúp MU duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, cũng như mang đến tính cân bằng trong triển khai bóng.

Ở tuổi 22, Camavinga đã có mọi thứ cùng Real Madrid – 11 danh hiệu, trong đó có 2 Champions League và 2 La Liga.

Trước sự quan tâm từ MU, cầu thủ người Pháp đang cân nhắc việc làm mới mình hướng đến World Cup 2026.