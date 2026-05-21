Chiều 21/5, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và những người liên quan tiếp tục với phần đối đáp của đại diện VKS.

Đối đáp tại tòa, đại diện VKS khẳng định chủ trương đầu tư xây dựng Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là đúng đắn, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, nghiên cứu khoa học cũng như yêu cầu an sinh xã hội.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, đại diện VKS cho rằng việc hai dự án kéo dài, dang dở đã gây lãng phí lớn nguồn lực nhà nước.

“Đây là tiền của nhà nước, giao cho các anh thực hiện không tiếc đồng nào, không phải tiền từ trên trời rơi xuống nhưng lại bị sử dụng lãng phí. Đó còn là tiền mồ hôi, nước mắt, tiền thuế của người dân”, đại diện VKS nhấn mạnh.

Đại diện VKS cho rằng, việc Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức kéo dài, chưa thể đưa vào sử dụng đúng kế hoạch là hệ quả từ sai phạm của các bị cáo, ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội khám, chữa bệnh của người dân.

Đối đáp về cách tính thiệt hại vụ án

Tại phiên tòa, một số luật sư nêu quan điểm về cách xác định thiệt hại trong vụ án. Đối đáp lại, đại diện VKS cho rằng Thông tư 11 không phải căn cứ duy nhất để đánh giá hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Theo đại diện VKS, sai phạm của các bị cáo không chỉ gây thiệt hại vật chất mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với ngành y tế, cũng như chủ trương an sinh xã hội của Chính phủ. Đây cũng là hậu quả cần được xem xét trong vụ án.

Đại diện VKS cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều phương pháp để đánh giá hậu quả vụ án, không chỉ dựa trên một căn cứ pháp lý duy nhất. Trong vụ án này, hậu quả thất thoát và lãng phí được xác định trên cơ sở đánh giá của các chuyên gia thuộc lĩnh vực tài chính, quản lý dự án và xây dựng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

VKS cũng cho rằng, Bộ Y tế và Chính phủ không cấm việc thuê tư vấn nước ngoài. Tuy nhiên, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn không đúng quy định pháp luật tại thời điểm đó, kéo theo hàng loạt sai phạm tiếp theo.

“Những sai phạm này dẫn đến việc không thể thực hiện thanh toán theo quy định, không giải ngân được nguồn vốn, khiến dự án kéo dài, chậm tiến độ”, đại diện VKS nêu quan điểm.

Theo VKS, toàn bộ hậu quả của vụ án bắt nguồn từ việc tham mưu, tư vấn sai cho lãnh đạo Bộ Y tế và việc các bị cáo thực hiện nhiều hành vi trái pháp luật, dẫn đến nguồn vốn nhà nước không được sử dụng đúng mục đích.

Đại diện VKS nhấn mạnh, tình trạng hoang hóa tại Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức với cỏ mọc um tùm khiến nhiều người dân bức xúc, phản ánh sự lãng phí nguồn lực từ những sai phạm xảy ra trong quá trình triển khai dự án.

“Do các bị cáo thực hiện hành vi trái pháp luật nên cả hệ thống hiện nay phải tìm cách tháo gỡ khó khăn, khắc phục hệ quả. Nếu càng chậm tháo gỡ, hậu quả lãng phí sẽ càng lớn”, đại diện VKS đối đáp tại tòa.

Từ đó, đại diện VKS khẳng định cơ quan tiến hành tố tụng có đầy đủ căn cứ pháp lý để xác định hậu quả thất thoát, lãng phí trong vụ án và giữ nguyên quan điểm cáo buộc tổng thiệt hại hơn 803 tỷ đồng.