Hôm nay (1/4), TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với 9 bị cáo là các cựu cán bộ ngân hàng và các bị cáo tại Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ), về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 1-9/4, do thẩm phán Phạm Uyên Thy làm chủ tọa.

Các bị cáo Trần Hoàng Trinh, Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, đang bị truy nã), Hứa Thị Bích Hạnh (con gái Hứa Xường), Ngô Nguyễn Đoan Trang và Lâm Kim Dũng bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo nguyên là cựu cán bộ ngân hàng, gồm: Phạm Thị Mai Toan (cựu giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (cựu phó giám đốc), Đào Thị Thu Hòa (cựu trưởng phòng tín dụng) và Đặng Thị Thu Hương (cựu cán bộ ngân hàng), bị đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Theo cáo buộc, Công ty Phú Mỹ do bà Hứa Thị Phấn là Chủ tịch HĐQT (bà Phấn đã mất vào tháng 2/2023), được giao phần đất có diện tích 279.269m² tại Khu 13D, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (cũ), TPHCM.

Trong đó, phần diện tích 240.000m² phải thực hiện góp vốn vào liên doanh là Công ty Phú Mỹ Á Châu, đã được UBND TPHCM cấp Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện Dự án Garden City. Phần diện tích 39.269m², Công ty Phú Mỹ chưa hoàn tất nghĩa vụ, chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Vì vậy, Công ty Phú Mỹ chưa có quyền sở hữu, sử dụng tài sản (bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản hình thành trên đất, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh...) thuộc dự án có diện tích 279.269m².

Công ty Phú Mỹ không đủ năng lực tài chính, không đủ khả năng trả nợ, không có chứng từ chứng minh sử dụng vốn vay đúng mục đích và không có quyền thế chấp 279.269m² tại Khu 13D.

Tuy nhiên, thực hiện theo chỉ đạo của bà Hứa Thị Phấn, các đối tượng là người nhà, người quen, nhân viên được bà nhờ đứng tên các chức danh tại Công ty Phú Mỹ, gồm: Trần Hoàng Trinh (Giám đốc, thành viên HĐQT; người đại diện theo pháp luật); Hứa Xường, Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng (đều là thành viên HĐQT) đã ký các biên bản HĐQT và các tài liệu, chứng từ hoàn thiện khống để vay vốn tại Agribank chi nhánh Mạc Thị Bưởi trái quy định.

Từ đó, bà Hứa Thị Phấn nhận tổng số tiền 249 tỷ đồng, đã trả 170 tỷ đồng, hiện còn 89 tỷ đồng (trong đó, nợ gốc là 79 tỷ đồng, nợ lãi là 9,9 tỷ đồng). Hiện nay, Công ty Phú Mỹ có bổ sung tài sản đảm bảo cho khoản nợ là 16 tỷ đồng, còn chiếm đoạt số tiền 73 tỷ đồng.

Đối với các cá nhân tại ngân hàng, cáo trạng xác định: Phạm Thị Mai Toan có vai trò chỉ đạo, chịu trách nhiệm chính; Trần Thị Bích Ngọ có trách nhiệm xem xét nội dung thẩm định của phòng tín dụng; Đào Thị Thu Hòa kiểm soát nội dung thẩm định điều kiện vay vốn của cán bộ tín dụng và Đặng Thị Thu Hương thẩm định điều kiện vay vốn.

Dù Công ty Phú Mỹ không có tài sản bảo đảm đủ điều kiện, các bị cáo vẫn quyết định cho vay và nhận tài sản bảo đảm trái quy định, từ đó tạo điều kiện cho bà Hứa Thị Phấn và các bị cáo thuộc Công ty Phú Mỹ chiếm đoạt, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 73 tỷ đồng.

Đối với Hứa Xường, bị cáo này đã xuất cảnh ra nước ngoài trước khi bị khởi tố và đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM ra quyết định truy nã.