Ngày 30/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Hoàng Thoại (49 tuổi, ngụ phường Tân Khánh, TPHCM) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo buộc, sau khi ly hôn vợ, năm 2024, Thoại sống chung như vợ chồng với chị Lê Thị Ngọc H. tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (cũ). Cùng chung sống còn có hai bé H. (SN 2017) và N. (SN 2020), là con riêng của chị H.

Bị cáo Dương Hoàng Thoại. Ảnh: TP

Tuy nhiên, quá trình chung sống, Thoại nảy sinh ý định đồi bại với bé H. Một ngày giữa tháng 4/2025, sau khi đón hai bé từ trường học về nhà trọ, lợi dụng lúc chị H. không có nhà, Thoại đã dùng tay xâm hại bé H.

Đến ngày 6/5/2025, Thoại tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại với bé H. Ngày 7/7/2025, sau khi nghe bé H. kể lại sự việc, chị H. đã đưa con gái tới cơ quan công an tố cáo hành vi đốn mạt của người tình.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Thoại đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.