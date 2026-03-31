Ngày 31/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Lan (31 tuổi, ngụ Tây Ninh) 14 năm tù; Nguyễn Duy Phương Nam (25 tuổi) và Đinh Hùng Chương (26 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) mỗi bị cáo 12 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, thời điểm còn làm việc tại Malaysia, Lan biết nhiều người có nhu cầu mua, đổi ngoại tệ nhưng ngại không đến ngân hàng hoặc các điểm mua bán ngoại tệ hợp pháp. Vì vậy, khi về nước, Lan nảy sinh ý định lừa đảo và rủ Nam (em trai Lan) cùng Chương thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: BH

Theo sự phân công, Nam lập các tài khoản Facebook ảo để Lan trực tiếp tìm kiếm, liên hệ với người có nhu cầu đổi ngoại tệ qua Messenger, WhatsApp; còn Chương nhận tiền từ các bị hại rồi chuyển qua nhiều tài khoản khác để rút tiền, che giấu dấu vết. Các đối tượng chia số tiền chiếm đoạt được theo tỷ lệ, trong đó Lan hưởng phần lớn.

Theo cáo buộc, từ tháng 4-10/2024, nhóm này đã thực hiện thành công 3 vụ lừa đảo.

Cụ thể, ngày 7/8/2024, thông qua mạng xã hội Facebook, Lan biết anh Hồ Xuân T. muốn đổi từ tiền Việt Nam sang tiền rupee của Sri Lanka nên nhắn tin nói mình thực hiện dịch vụ này.

Tưởng thật, sau khi thỏa thuận giá cả, anh T. đã chuyển cho Lan 228 triệu đồng để mua 2,85 triệu rupee. Sau khi nhận tiền, Lan chặn toàn bộ liên lạc với nạn nhân.

Tương tự, vào các ngày 10,24/9/2024, Lan lừa đảo chiếm đoạt hơn 54 triệu đồng của chị Nguyễn Thục N. và hơn 677 triệu đồng của anh Nguyễn Văn H. Sau khi nhận tiền của các nạn nhân, Lan cũng cắt đứt liên lạc.

Ngày 25/9/2025, anh H. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Vào cuộc điều tra, Công an TP Thủ Đức (cũ) đã nhanh chóng bắt giữ Lan, Nam và Chương.

Ngoài 3 vụ trên, các bị cáo còn khai đã lừa thêm 3 người khác với tổng số tiền hơn 80 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa ghi nhận lời khai của các bị hại nên chưa có đủ cơ sở xử lý các bị cáo về số tiền này.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Xét thấy hành vi của các bị cáo xâm phạm tài sản của người khác, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, HĐXX đã tuyên phạt mức án như trên.