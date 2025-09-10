Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) vừa ban hành công điện khẩn, yêu cầu đảm bảo 100% đơn vị thuộc cấp xã hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương trước ngày 15/9.

Công điện ban hành sau phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính về tình hình thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo số liệu thống kê, đến ngày 9/9, trong tổng số hơn 55.960 đơn vị thuộc cấp xã dự kiến giao dịch với Kho bạc Nhà nước, vẫn còn 475 đơn vị chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (chiếm 0,85%) và 1.225 đơn vị chưa chi lương (chiếm 2,33%).

Có hơn 1.200 đơn vị thuộc cấp xã chưa chi trả lương cho cán bộ, công chức, viên chức do nhiều đơn vị chưa mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu Giám đốc Kho bạc Nhà nước các khu vực chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, giao dịch trực thuộc phối hợp với các đơn vị cấp xã để chi lương cho cán bộ, công chức, viên chức. Mục tiêu đảm bảo 100% các đơn vị hoàn thành việc mở tài khoản và thanh toán lương tại Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/9.

Đối với trường hợp đơn vị chưa được giao dự toán, chưa bổ nhiệm chủ tài khoản, kế toán trưởng, Kho bạc Nhà nước khu vực cần phối hợp với Sở Tài chính báo cáo UBND cấp tỉnh để có chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Ngoài ra, Kho bạc Nhà nước các khu vực được yêu cầu báo cáo tình hình đăng ký sử dụng tài khoản và chi lương của các đơn vị thuộc cấp xã theo hướng dẫn để báo cáo Bộ Tài chính.

Tại phiên họp của Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính ngày 9/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng giao Kho bạc Nhà nước đôn đốc các địa phương chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định để thực hiện chi ngân sách nhà nước, đặc biệt là chi trả tiền lương, chế độ chính sách, an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Đánh giá về tình hình thực hiện và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều ý kiến tại hội nghị đề cập tới khó khăn về thiếu hụt nhân sự tài chính, kế toán tại cấp xã.

Nhiều đơn vị cấp xã không có đủ lãnh đạo, cán bộ có chuyên môn sâu về lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là không có cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bổ nhiệm kế toán, kế toán trưởng, dẫn đến không thể mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện chi ngân sách nhà nước.