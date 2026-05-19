Ngày 19/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Vũ Quốc Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, tỉnh Quảng Ninh cho biết nhiều hộ dân nuôi cá tầm trên địa bàn bị thiệt hại lớn vì cá bị cuốn trôi trong những ngày mưa lũ.

Cụ thể, những ngày qua, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài khiến nước tại các sông, suối trên địa bàn dâng cao gây lũ.

Nước lũ gây vỡ bờ, cuốn trôi cá và phá hỏng nhiều khu nuôi cá tầm của người dân. Phần lớn là các hồ nuôi cá tầm thương phẩm đang chuẩn bị thu hoạch.

Cá tầm thương phẩm tại xã Quảng Tân chết la liệt trong đợt mưa lũ. Ảnh: Đ.X

Về thiệt hại, tại xã Quảng Tân có 3 hộ nuôi cá bị ngập ở thôn Đông Thành, thôn Thìn Thủ với diện tích khoảng 2ha. Thiệt hại nặng nhất là 1 hộ nuôi cá tầm ở bản Sẹc Lống Mìn khi bị lũ cuốn trôi 7 hồ cá thương phẩm, ước tính lên tới 11.000 con cá thương phẩm (khoảng 2,5 kg/con) và 80 bể nuôi cá giống với khoảng 10.000 con.

Theo ông Hưng, thiệt hại ước tính hơn 7 tỷ đồng.

Đây là mô hình nuôi cá tầm quy mô lớn ở vùng cao Quảng Tân, được người dân đầu tư nhiều tỷ đồng, tận dụng nguồn nước lạnh tự nhiên từ khe suối để phát triển cá giống và cá thương phẩm.

Sau khi thiệt hại được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều bài viết kêu gọi “giải cứu” cá tầm đã xuất hiện để giúp người dân giảm phần nào thiệt hại.

Cá tầm chết hàng loạt được người dân vớt lên bờ. Ảnh: Đ.X

Nhiều hồ cá tầm bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh: Đ.X

Trên trang Facebook của UBND xã Quảng Tân cũng đăng bài viết kêu gọi chung tay giải cứu cá tầm tại bản Sẹc Lống Mìn.

Bài viết với nội dung: "Để giảm thiểu tối đa thiệt hại kinh tế cho bà con, Ủy ban MTTQ xã Quảng Tân kêu gọi các mạnh thường quân và nhân dân chung tay, đồng lòng hỗ trợ tiêu thụ cá tầm giúp bà con trong lúc khó khăn này. Thông tin chi tiết về cá tầm: Trọng lượng từ 1,5-2,5 kg/con. Giá hỗ trợ chỉ 80.000-90.000 đồng/kg (giá cực kỳ ưu đãi để thu hồi vốn cho bà con)".

Theo báo cáo của UBND xã Quảng Tân, những ngày qua, do ảnh hưởng bởi mưa lũ, trên địa bàn xã đã bị thiệt hại nhiều về chăn nuôi, cây trồng, thủy sản và hạ tầng.

Trong đó, lúa và hoa màu bị gãy đổ 45ha, một số tuyến mương bị hư hại, sạt lở, cuốn trôi khoảng 50m.