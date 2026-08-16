Trở về nhà sau một ngày gặp nạn, anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1981, trú thôn Cương Gián, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) vẫn chưa hết mệt mỏi. Khuôn mặt đỏ rát, nhiều vùng da phồng rộp sau nhiều giờ ngâm mình dưới nước và phơi nắng. Nhớ lại hơn 10 giờ lênh đênh giữa biển, anh cho biết mình đi biển từ nhỏ, biết bơi nhưng chưa bao giờ rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy.

Rạng sáng 15/8, anh Thanh chạy xe máy hơn 15km từ nhà đến vùng biển thuộc xã Đan Hải để cào nghêu. Sau khoảng 3 giờ làm việc, anh cào được khoảng 1kg nghêu, đưa lên bờ rồi cho vào túi treo trên xe máy. Sau đó, anh tiếp tục di chuyển khoảng 4km để tìm vị trí khác.

Khoảng 10 phút sau khi xuống nước, một dòng xoáy mạnh bất ngờ xuất hiện. Sóng dồn cao khiến anh mất thăng bằng rồi bị cuốn ra xa. “Tôi cố bơi vào bờ nhưng không được. Càng bơi càng thấy mình bị cuốn ra xa”, anh Thanh kể.

Khuôn mặt anh Thanh bị rộp đỏ sau nhiều giờ lênh đênh trên biển.

Ban đầu, anh Thanh cố chống lại dòng nước để tìm đường trở vào bờ. Tuy nhiên, càng bơi, sức lực càng nhanh chóng cạn kiệt. Có thời điểm, anh ước tính mình đã bị cuốn ra cách bờ gần 7km.

Nhận thấy không thể tiếp tục bơi, anh chuyển sang cách giữ sức bằng việc thả nổi trên mặt nước, dùng chân đạp để duy trì cơ thể. Khi hồi lại sức, anh quạt tay, đạp chân tìm hướng vào đất liền.

“Lúc đó tôi không chống lại dòng nước nữa mà tìm cách giữ sức. Có sức thì bơi, mệt thì thả nổi. Tôi chỉ nghĩ phải cố sống để trở về”, anh nói.

Dựa vào mặt trời tìm đường về

Càng bị cuốn ra xa, đất liền càng trở nên mờ nhạt. Những hàng phi lao trước đó anh Thanh nhìn thấy cũng dần khuất khỏi tầm mắt. Có lúc anh bắt gặp tàu của ngư dân nhưng ở quá xa, không thể ra hiệu cầu cứu.

Không có phương tiện hỗ trợ, anh dựa vào vị trí của mặt trời để xác định hướng về đất liền. Khi mệt, anh thả nổi để nghỉ, lúc hồi lại sức thì quạt tay, đạp chân tiếp tục bơi.

Anh Thanh cho biết, có những thời điểm cơ thể gần như không còn đủ sức nổi trên mặt nước. “Có lúc người gần như chìm xuống, tôi lại phải cố đạp chân để ngoi lên. Khát nước, người mệt lắm”, anh nói.

Thời khắc anh Thanh bơi được về bờ sau 10 giờ lênh đênh trên biển. Ảnh: CTV

Nhắc lại những giờ phút sinh tử, anh Thanh cho biết hình ảnh vợ con và cha mẹ là động lực giúp mình không bỏ cuộc. “Nghĩ đến cha mẹ già, vợ và 3 con nhỏ, tôi lại tự động viên mình. Có lúc tôi tưởng không thể sống nổi nữa. Khi vào được bờ, tôi nghĩ mình may mắn, đời mình có phúc mới thoát được nạn này”, anh xúc động nói.

Khoảng 16h cùng ngày, sau hơn 10 giờ kể từ khi gặp nạn, anh Thanh nhìn thấy một dải cát phía xa. Lúc này, sức lực gần như cạn kiệt. “Nhìn thấy bờ tôi mừng lắm nhưng người gần như rã rời. Khi vào đến bờ, tôi bò mãi mới vào được bên trong rồi gặp một người dân. Tôi nói mình bị đuối nước, sau đó được cho nước uống và chuối”, anh nhớ lại.

Cả làng cùng ra biển tìm người mất tích

Ngay sau khi hay tin anh Thanh mất tích trên biển, người thân, hàng xóm và chính quyền địa phương lập tức huy động phương tiện, tổ chức tìm kiếm. Nhiều người trong thôn cùng ra biển, chia nhau tìm kiếm với hy vọng sớm phát hiện tung tích người đàn ông.

Ông Nguyễn Xuân Tịnh (76 tuổi, cha anh Thanh) cho biết khi nghe tin con gặp nạn, gia đình vô cùng hoảng loạn. Trong khi người thân và bà con tỏa đi tìm kiếm, ông chỉ biết ở nhà cầu mong con trai bình an trở về.

“Nghe tin con gặp nạn, tôi không đứng vững nổi. Ở nhà chỉ biết thắp hương, cầu nguyện mong con sớm bình yên trở về. Cả làng nhốn nháo đi tìm, ai cũng lo”, ông Tịnh kể.

Ông Tịnh xúc động kể lại quá trình con trai gặp nạn trên biển.

Đến khi nhận được cuộc gọi video và tận mắt thấy con trai còn sống, ông Tịnh mới tin anh Thanh đã thoát nạn. “Nhìn thấy mặt con trên điện thoại, tôi bật khóc và mới tin là nó còn sống”, ông xúc động nói.

Theo ông Hoàng Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Đạm, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp các lực lượng huy động phương tiện tổ chức tìm kiếm anh Thanh trên biển. Công tác tìm kiếm diễn ra từ sáng đến chiều, trong khi gia đình vẫn ngóng chờ tin tức.

“Chúng tôi theo thuyền tìm kiếm từ sáng, ai cũng nghĩ tình huống rất xấu. Đến chiều nhận được cuộc gọi báo anh Thanh còn sống, mọi người vỡ òa. Hơn 10 giờ giữa biển, bị cuốn cách bờ khoảng 7km mà vẫn có thể tự bơi vào bờ, đó thực sự là điều không ai nghĩ tới”, ông Hà nói.