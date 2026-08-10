Ngày 10/8, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Công an xã cùng khoảng 30 người vừa tìm thấy người đàn ông mất liên lạc 4 ngày trong rừng tràm. Nạn nhân là anh Hồ Minh Dung (44 tuổi, trú xã Lìa).

Người dân và lực lượng chức năng dùng võng đưa anh Dung ra khỏi khu vực rẫy tràm sau 4 ngày mất liên lạc. Ảnh: CTV

Theo người nhà, ngày 7/8, anh Dung một mình vào rẫy tràm của gia đình bên ngoại ở thôn Gia Giã (xã Hướng Hiệp) để chăm sóc cây. Sau đó, gia đình không thể liên lạc với anh.

Đến sáng 10/8, nhận tin báo từ gia đình, Công an xã Hướng Hiệp phối hợp người dân thôn Gia Giã tổ chức tìm kiếm. Gần 11h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện anh Dung nằm trong rẫy tràm, còn thở nhưng trong tình trạng rất yếu, lơ mơ. Bà con cho anh uống nước, sơ cứu ban đầu trước khi lực lượng y tế tiếp cận.

Nhận định ban đầu, trong lúc làm việc tại rẫy, anh Dung có thể đã bị trâu húc khiến bất tỉnh. Quanh khu vực phát hiện nạn nhân có nhiều dấu chân trâu.

Ông Nguyễn Văn Đạt cho biết, may mắn là bà con phát hiện và kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài. Hiện người nhà đã chuyển nạn nhân đến bệnh viện và đang nỗ lực cấp cứu.