Ngày 9/4, UBND phường Bình Quới (TPHCM) cho biết đang phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành điều tra dịch tễ vụ hàng loạt học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có các triệu chứng nôn ói, đau bụng, sốt.

Trưa cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận đã nắm được sự việc và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bình Quới, vào khoảng 11h ngày 8/4, nhà trường ghi nhận một số học sinh có dấu hiệu nôn ói. Lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh thông tin và nắm bắt tình hình.

Đến 15h cùng ngày, số học sinh khai báo có triệu chứng đã lên tới 116 trên tổng số 906 em toàn trường. Qua khám sàng lọc, hàng chục em có biểu hiện rối loạn tiêu hóa như đau bụng, sốt, đau đầu và nôn ói. Trong đó, 2 học sinh có triệu chứng sốt cao kèm đau bụng và nôn ói nhiều, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi và điều trị.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây - nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Trường Tiểu học Bình Quới Tây

Các trường hợp còn lại được xử trí tại chỗ bằng phác đồ bù nước đường uống, dùng thuốc giảm co thắt khi cần thiết, sau đó được bàn giao cho phụ huynh đưa về nhà theo dõi. Đến 18h ngày 8/4, các cơ sở y tế trên địa bàn gồm Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, Bệnh viện Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 2 và trạm y tế phường tiếp tục tiếp nhận thêm 27 học sinh đến khám với các triệu chứng tương tự.

Đến sáng 9/4, toàn bộ học sinh đã được xuất viện hoặc về nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe và đến trường học bình thường. Hiện Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã tạm dừng tổ chức bán trú theo chỉ đạo của phường để tiến hành vệ sinh và khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường. Việc tổ chức bán trú lại sẽ được thực hiện khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

UBND phường Bình Quới khẳng định cần tiếp tục theo dõi và điều tra dịch tễ toàn diện để làm rõ nguyên nhân, dù là thực phẩm, nước uống hay yếu tố nào khác. Mẫu thức ăn và nước uống trong hai ngày 7 và 8/4 đã được thu thập, gửi đi xét nghiệm. Kết quả phân tích sẽ là căn cứ để đưa ra kết luận chính thức.