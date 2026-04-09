Ngày 9/4, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa có báo cáo chính thức về vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Ea Drăng, khiến 86 người phải nhập viện điều trị.

Các bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Y tế Ea H'leo. Ảnh: KH

Theo báo cáo của Sở Y tế, ngày 27/3, tiệm bánh mì Quốc Hùng (xã Ea Drăng) đã bán khoảng 300 ổ bánh mì. Đến tối cùng ngày, cơ quan chức năng ghi nhận ca đầu tiên bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại tiệm này.

Sau đó, đồng loạt nhiều ca khác cũng phải nhập viện điều trị. Các bệnh nhân có triệu chứng như sốt, đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn và nôn... Đến ngày 1/4, tổng số trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận là 86 người.

Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên cho thấy, 5/10 số mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Đối với mẫu thực phẩm, phát hiện 2 mẫu nhiễm Salmonella spp (trong rau và dăm bông) và 1 mẫu rau nhiễm vi khuẩn Escherichia coli.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ngộ độc là bánh mì tại tiệm Quốc Hùng nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

Hiện tại UBND xã Ea Drăng đã tham mưu UBND tỉnh Đắk Lắk xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm đối với hộ kinh doanh tiệm bánh mì Quốc Hùng. Mức phạt dự kiến là 80 triệu đồng.