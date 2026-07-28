Ngày 28/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 13 bị can giữ vai trò chủ mưu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội đã bị bắt tạm giam.

Các bị can liên quan vụ việc xảy ra từ đêm 25/4 đến rạng sáng 26/4 trên tuyến đường ĐT379, đoạn từ ngã tư đèn xanh đèn đỏ thuộc xã Văn Giang đến chân cầu vượt khu đô thị Ecopark (xã Phụng Công).

Cơ quan điều tra thi hành các quyết định tố tụng và thu giữ hung khí của các đối tượng. Ảnh: CACC.

Theo điều tra ban đầu, thời điểm này, hơn 100 thanh thiếu niên từ 14-20 tuổi ở Hưng Yên đã tụ tập gây rối, mang theo nhiều hung khí như đinh ba, phóng lợn, kiếm, tuýp sắt, vỏ chai bia, gạch, đá...

Các đối tượng điều khiển xe máy tốc độ cao, dàn hàng 3, hàng 4, lạng lách, đánh võng, rú ga, nẹt pô. Sau đó, nhóm này dùng chai thủy tinh, gạch đá ném nhau, rượt đuổi, đánh nhau, gây náo loạn khu dân cư, ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục triệu tập hàng chục đối tượng khác có liên quan để mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.









