Ngày 5/5, Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố và Công an TPHCM thống nhất phương án triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên ứng dụng Công dân số TPHCM.

Theo đó, mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất, gắn với mã định danh cá nhân, bảo đảm nguyên tắc "đúng người, đúng dữ liệu", hạn chế tình trạng trùng lặp và sai lệch thông tin. Dữ liệu sức khỏe sẽ được cập nhật từ các cơ sở khám chữa bệnh, chương trình tầm soát và kiểm tra định kỳ, sau đó tích hợp và hiển thị tập trung trên ứng dụng.

Việc chọn nền tảng công dân số giúp người dân tiếp cận dễ dàng mà không cần cài thêm ứng dụng mới, đồng thời tận dụng hạ tầng số có sẵn. Người dùng có thể chủ động tra cứu lịch sử khám bệnh, theo dõi chỉ số sức khỏe và quản lý thông tin cá nhân ngay trên điện thoại.

Người dân khám bệnh bằng hình thức BHYT. Ảnh minh họa: Tuấn Hùng

Ngoài ra, các bước xác thực danh tính sẽ được thực hiện qua định danh điện tử VNeID, bảo đảm an toàn và bảo mật dữ liệu. TPHCM cũng xây dựng giải pháp tạo lập hồ sơ cho người phụ thuộc như trẻ em, học sinh hoặc người cần đại diện hợp pháp.

Hệ thống được triển khai theo 4 bước: Tạo lập thông tin hành chính; cập nhật dữ liệu sức khỏe; đồng bộ và hiển thị dữ liệu; khai thác phục vụ người dân và công tác quản lý. Chính quyền địa phương theo dõi tiến độ qua hệ thống dữ liệu, gắn với quản lý sức khỏe theo địa bàn dân cư.

Không chỉ phục vụ cá nhân, hệ thống còn kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế, từng bước hình thành kho dữ liệu sức khỏe dùng chung của thành phố, tạo nền tảng để ngành y tế chuyển sang mô hình quản lý dựa trên dữ liệu, nâng cao chất lượng chăm sóc và hiệu quả điều hành.

Sở Y tế TPHCM nhận định, việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ tạo bước chuyển từ chăm sóc bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ thụ động sang chủ động, dự phòng và liên tục theo vòng đời cho người dân.