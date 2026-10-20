Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 38.078.263 đồng, bạn đọc ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý (MS 2026.249).

Bà Nguyễn Thị Lý (SN 1961) ở thôn Tân Hóa, xã Nam Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Mẹ mắc bệnh nặng, lo con trai mang di chứng sau tai nạn không nơi nương tựa”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, bà Lý xúc động nói: “Số tiền này thực sự có ý nghĩa với mẹ con tôi, tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh, đồng thời trang trải cuộc sống gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 38.078.263 đồng, bạn đọc ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lý. Ảnh: Hải Sâm

Như VietNamNet đã thông tin, bà Lý hiện sống cùng con trai là Phạm Thanh Hà (SN 1988) trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ.

Hơn 7 năm trước, anh Hà bị chấn thương sọ não nặng sau một vụ tai nạn giao thông, để lại di chứng, thường xuyên lên cơn động kinh và không còn khả năng lao động, tự chăm sóc bản thân.

Chồng mất sau một vụ điện giật, những năm qua bà Lý một mình chăm sóc con trai. Cuộc sống của hai mẹ con chỉ trông vào vài sào ruộng và khoản trợ cấp xã hội 750 nghìn đồng của anh Hà.

Trong khi đó, sức khỏe bà Lý ngày càng giảm sút. Bà được chẩn đoán viêm phổi và u màng phổi, phải điều trị tại bệnh viện nhưng không có tiền. Cuộc sống của hai mẹ con bà Lý vốn khó khăn nay lại càng thêm chật vật.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng trao 30 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ gia đình bà Lý. Ảnh: Hải Sâm

Bà Lý lo lắng vì sức khỏe ngày càng yếu, nếu mình không còn, anh Hà sẽ không biết nương tựa vào ai.

Ông Đào Hữu Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị cho biết, gia đình bà Lý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai mẹ con đều đau ốm. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình vơi bớt khó khăn.

“Cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với gia đình bà Lý. Những món quà không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để gia đình vượt qua khó khăn”, ông Tuấn nói.

Sau số tiền 38.078.263 đồng đã được Báo VietNamNet trao, nếu bà Lý tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc, Báo VietNamNet sẽ kết chuyển đến gia đình.