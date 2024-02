7 tỉnh, thành giao nhận quân trong ngày thứ hai (26/2), gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và các quận, huyện Hà Nội. Ngày thứ ba (27/2) 26 tỉnh, thành giao nhận quân là: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.