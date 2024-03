Trồng mới 40 nghìn cây xanh "Vì một Việt Nam xanh"

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phấn đấu mỗi cán bộ chiến sĩ trồng từ 1-3 cây xanh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xây dựng kế hoạch trồng 150.000 cây xanh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Từ khi phát động phong trào đến nay, Bộ Tư lệnh đã trồng hơn 60 nghìn cây xanh trên tổng diện tích 40ha. Năm 2024, Bộ Tư lệnh đặt mục tiêu trồng mới hơn 40 nghìn cây xanh.