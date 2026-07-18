Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2025/TT-NHNN (Thông tư 04) quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng.

Đáng chú ý, dự thảo thông tư bổ sung quy định trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải thể, phá sản, hoặc chấm dứt hoạt động, hồ sơ, tài liệu về mở, sử dụng và quản lý tài khoản thanh toán và hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền phải được chuyển giao cho Lưu trữ hiện hành của NHNN dưới hình thức hồ sơ, tài liệu điện tử; đảm bảo yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng cho cơ quan nhà nước, tổ chức khác theo quy định của pháp luật về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng.

Việc chuyển giao phải hoàn thành trước khi quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc giải thể, phá sản hoặc chấm dứt hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hiệu lực.

Thời hạn lưu trữ tại Lưu trữ hiện hành của NHNN tối thiểu 5 năm.

Thời gian lưu trữ giao dịch điện tử là 5 năm. Ảnh minh hoạ (Napas).

Theo NHNN, việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 04 nhằm thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế để nâng cao xếp hạng mức độ tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế về minh bạch và trao đổi thông tin thuế.

Đồng thời tạo cơ sở để Tổ chức hợp tác và Phát triển quốc tế (OECD) và Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận, đánh giá tích cực và xem xét đưa Việt Nam ra khỏi “Danh sách các vùng tài phán không hợp tác về thuế” của EU; củng cố uy tín, vị thế quốc gia, bảo đảm lợi ích quốc gia, chủ quyền tài chính – tiền tệ và thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế bền vững.

Trước đó, ngày 15/5/2025 NHNN ban hành Thông tư 04 quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, tài liệu ngành Ngân hàng. Tuy nhiên thông tư này chưa quy định các loại hồ sơ, tài liệu thời hạn lưu trữ các loại hồ sơ về: Mở tài khoản của khách hàng; hồ sơ, tài liệu giao dịch trên tài khoản của khách hàng; hồ sơ quản lý tài khoản thanh toán và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

Theo nội dung sửa đổi của dự thảo, thời gian lưu trữ của các loại hồ sơ, tài liệu (bao gồm hồ sơ giấy và dữ liệu điện tử) lĩnh vực thanh toán gồm:

Hồ sơ mở, đóng tài khoản thanh toán cho khách hàng, thời hạn lưu trữ 10 năm kể từ năm đóng tài khoản.

Hồ sơ giao dịch trên tài khoản thanh toán của khách hàng (Chứng từ giao dịch, lệnh thanh toán, chứng từ thu chi, sao kê), thời hạn lưu trữ 10 năm kể từ năm kết thúc giao dịch.

Hồ sơ, báo cáo giao dịch đáng ngờ về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ vũ khí huỷ diệt hàng loạt do NHNN phân tích, chuyển giao lưu trữ, thời hạn lưu trữ là 10 năm.

Đối với thông tin, hồ sơ tài liệu nhận biết khách hàng, giao dịch của khách hàng; báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo, báo cáo giao dịch đáng ngờ, báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử và thông tin, hồ sơ, tài liệu kèm theo giao dịch báo cáo, thời hạn lưu trữ là 5 năm kể từ năm kết thúc giao dịch/đóng tài khoản/chấm dứt mối quan hệ kinh doanh/chấm dứt hoạt động.