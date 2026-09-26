Mỗi gian hàng, một cách kể câu chuyện thương hiệu

Trong bán hàng, không gian trưng bày đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút sự chú ý và giúp người mua dễ dàng nhận diện sản phẩm. Với các tiệm tạp hóa và điểm bán truyền thống, việc tạo nên một không gian nổi bật thường bắt đầu từ chính những điều kiện sẵn có.

Đằng sau mỗi cách trưng bày là sự chỉn chu của người bán: tận dụng không gian, sắp xếp và điều chỉnh vị trí sản phẩm để khách dễ tìm

Một thùng mì vốn được sử dụng để chứa sản phẩm có thể trở thành một phần của bố cục trưng bày. Những gói mì Hảo Hảo quen thuộc được sắp xếp theo màu sắc, hình khối hoặc vị trí khác nhau để tạo điểm nhấn. Từ những vật dụng gần gũi với hoạt động bán hàng, các tiểu thương đưa vào đó sự khéo léo và dấu ấn cá nhân.

Đó cũng là điểm thú vị của Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026. Không có một cách trưng bày cố định, mỗi điểm bán có thể sáng tạo theo không gian và cách kinh doanh của mình. Đôi khi, chỉ cần tận dụng tốt những gì đang có cũng tạo nên một góc trưng bày thật nổi bật.

Ghi nhận nỗ lực phía sau mỗi gian hàng

Phía sau một gian hàng được sắp xếp đẹp mắt là những công việc diễn ra mỗi ngày: quan sát vị trí sản phẩm, tận dụng từng khoảng không, bổ sung hàng hóa và điều chỉnh cách trưng bày để khách dễ tìm thấy sản phẩm.

Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 tạo thêm một dịp để những công việc quen thuộc ấy được nhìn thấy rõ hơn. Từ cách sắp xếp sản phẩm, tận dụng không gian đến việc chăm chút từng góc nhỏ trong cửa hàng, mỗi gian hàng đều cho thấy sự chỉn chu và dấu ấn riêng của người bán.

Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 tạo thêm một dịp để những công việc vốn diễn ra âm thầm được thể hiện dưới một góc nhìn khác

Điểm thú vị nằm ở sự đa dạng. Có điểm bán tận dụng chiều cao của kệ hàng, có nơi tạo thành những mảng màu bắt mắt từ các gói mì, cũng có những gian hàng lựa chọn cách sắp xếp đơn giản nhưng gọn gàng. Mỗi cách làm đều bắt đầu từ điều kiện thực tế của cửa hàng và sự sáng tạo của người bán.

2.000 gian hàng cùng Hảo Hảo tạo nên một mùa sinh nhật 26 đáng nhớ

Năm 2026 đánh dấu năm thứ 26 Hảo Hảo đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam. Trong dịp này, thương hiệu tổ chức Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 trên toàn quốc, dành cho các điểm bán sỉ, bán lẻ.

Chương trình hướng đến 2.000 điểm bán, với tổng cộng 2.000 giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,7 tỷ đồng. Cơ cấu giải thưởng gồm 8 giải Bá Chủ Trưng Bày, 40 giải Chiến Thần Trưng Bày, 80 giải Bậc Thầy Hiển Thị, 120 giải Dấu Ấn Trưng Bày, 1.400 giải Trưng Bày Tiêu Biểu và 352 giải Trưng Bày Cơ Bản.

Thông tin chi tiết chương trình có tại: https://trungbayhaohao.com/

Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 với tổng giải thưởng 1,7 tỷ đồng đã thu hút gần 2.000 bài dự thi từ các điểm bán sỉ/ lẻ trên toàn quốc

Với nhiều hạng mục giải thưởng, chương trình tạo thêm cơ hội để các điểm bán được ghi nhận dựa trên cách trưng bày và dấu ấn riêng của mình. Một gian hàng được chú ý không nhất thiết phải có diện tích lớn hay đầu tư cầu kỳ, mà có thể nổi bật từ sự gọn gàng, sáng tạo và cách tận dụng không gian hiệu quả.

Thông qua thông điệp “Cúp Hảo trao tay - Mừng nỗ lực mỗi ngày!”, chương trình hướng đến việc ghi nhận những nỗ lực quen thuộc của các tiểu thương trong công việc kinh doanh hằng ngày. Từ một cửa hàng nhỏ đến những điểm bán có quy mô lớn hơn, mỗi không gian đều có điều kiện và cách thể hiện riêng.

Khi người tiêu dùng trở thành một phần của hành trình

Bên cạnh sự tham gia của các điểm bán, Cuộc thi trưng bày Hảo Hảo 2026 còn có sự đồng hành của người tiêu dùng thông qua hoạt động bình chọn.

Trong thời gian chương trình diễn ra, người dùng có thể truy cập Mini App Trưng bày Hảo Hảo 2026 trên Zalo để xem các bài dự thi và bình chọn cho những gian hàng mình yêu thích.

Năm nay, người tiêu dùng có thể trực tiếp tham gia bình chọn gian hàng Hảo Hảo yêu thích trên ứng dụng Zalo

Nhờ đó, người tiêu dùng không chỉ nhìn thấy những cách trưng bày khác nhau mà còn có thể trực tiếp tham gia và thể hiện sự yêu thích với các gian hàng.

Cuộc thi diễn ra từ 01/09 đến 15/10/2026. Với hàng nghìn điểm bán cùng tham gia, mỗi gian hàng mang đến một cách thể hiện khác nhau, từ những cách sắp xếp đơn giản đến những ý tưởng được đầu tư công phu hơn.

Đó cũng là tinh thần Hảo Hảo gửi gắm qua chương trình “Cúp Hảo trao tay - Mừng nỗ lực mỗi ngày!”: tạo thêm một dịp để những nỗ lực phía sau mỗi gian hàng được nhìn thấy và những câu chuyện quen thuộc của người bán có cơ hội được chia sẻ rộng rãi hơn.

(Nguồn: Acecook Việt Nam)