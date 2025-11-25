Những ngày qua, lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Quân chủng Hải quân đã túc trực 24/24h tại các điểm nóng. Với phương châm “nước rút đến đâu, giúp dân đến đó”, bộ đội đã tiếp cận các khu vực bị cô lập, sạt lở để hỗ trợ người dân.

Trong cao điểm lũ, các đơn vị dùng xuồng máy, xe chuyên dụng vượt dòng nước xiết để sơ tán hàng nghìn người đến nơi an toàn.

Riêng Vùng 4 Hải quân huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục phương tiện cơ động làm nhiệm vụ tìm kiếm, vận chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Học viện Hải quân điều gần 400 cán bộ, học viên về các phường Nam Nha Trang, Tây Nha Trang và xã Diên Khánh, phối hợp với chính quyền địa phương giải cứu các hộ bị cô lập, chuyển lương thực, nước uống, sữa và áo phao đến từng cụm dân cư.

Khi nước rút, lực lượng bộ đội tiếp tục tỏa về các khu vực thiệt hại nặng để dọn dẹp bùn đất, thu gom rác, vệ sinh môi trường.

Lữ đoàn Đặc công nước 5 (Binh chủng Đặc công) đóng quân tại phường Phan Rang cũng triển khai lực lượng đến các trường học, cơ sở giáo dục ở phường Tây Nha Trang giúp thu dọn bùn đất, khử khuẩn và sắp xếp lại trang thiết bị.

Cán bộ, học viên Học viện Hải quân dọn dẹp trường tiểu học ở xã Diên Khánh trong ngày 22/11.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh đã huy động hơn 15.000 cán bộ, chiến sĩ và 500 phương tiện tham gia ứng phó; sơ tán 3.200 hộ với gần 13.000 người.

Tính đến sáng 24/11, hơn 700 trường học đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vẫn còn 70 trường bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất, chưa thể đón hơn 33.500 học sinh đến lớp.

Thống kê sơ bộ tại Khánh Hòa, trận lũ khiến 15 người tử vong, 20 người bị thương; hơn 30.000 hộ dân tại Tây Nha Trang, Diên Khánh, Diên Điền, Ninh Hòa bị ngập sâu 1-3m. Cơ quan chức năng ước tính tổng thiệt hại khoảng 5.000 tỷ đồng.

Sau khi mưa lũ xảy ra, tỉnh Khánh Hòa ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp. Theo đó, hộ có nhà sập hoàn toàn nhận 60 triệu đồng; hộ có nhà hư hỏng nặng nhận 30 triệu đồng. Mỗi người dân bị ảnh hưởng được hỗ trợ 1 triệu đồng; học sinh được cấp 500.000 đồng mua sách vở, đồ dùng học tập.