Tại Tuần lễ Sáng tạo nội dung số 2026, lãnh đạo TPHCM sẽ gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung số nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy quảng bá sản phẩm, phát triển kinh tế số.

Chiều 9/11, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số năm 2026 (HDCC 2026), đồng thời phát động cuộc thi Tự hào Thành phố mang tên Bác.

Với chủ đề Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị Thành phố, chương trình do UBND TPHCM tổ chức, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì thực hiện. Đây là hoạt động nhằm kết nối cộng đồng sáng tạo nội dung, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời phát huy vai trò của lực lượng này trong quảng bá hình ảnh, văn hóa và thúc đẩy kinh tế số của thành phố.

Từ livestream đến đối thoại với lãnh đạo Thành phố

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam, cho biết ý tưởng tổ chức Tuần lễ xuất phát từ thực tế các hoạt động của nhà sáng tạo nội dung còn phân tán. TPHCM có nhiều câu lạc bộ hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, di sản, văn hóa, thời trang nhưng chưa có sự kết nối đồng bộ.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, đại diện TikTok Việt Nam thông tin về Tuần lễ Sáng tạo nội dung số 2026 tại họp báo chiều 9/11

Từ thực tế này, các sở, ban ngành đặt vấn đề tổ chức một ngày hội chung để tập hợp những người làm nghề sáng tạo nội dung, tạo diễn đàn để tiếng nói của cộng đồng đến được với lãnh đạo thành phố và đông đảo người dân.

Ông Thanh cho rằng sự kiện cũng thể hiện việc cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận cộng đồng sáng tạo nội dung là lực lượng quan trọng, có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, lan tỏa và bảo tồn các giá trị văn hóa.

"Trong khuôn khổ Tuần lễ, một số lãnh đạo sở, ban ngành, chính quyền cấp phường, xã cũng sẽ tham gia các phiên livestream giới thiệu sản phẩm. Đây là lần đầu tiên, chúng ta thấy sự đồng lòng của tất cả các cấp chính quyền thành phố đối với ngành sáng tạo nội dung”, ông nói.

Phát biểu tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết mục tiêu lớn nhất của Tuần lễ là giúp xã hội nhận diện rõ hơn những đóng góp của cộng đồng sáng tạo nội dung.

Theo ông Hồi, lực lượng này đang đóng góp trên ba phương diện: phổ biến chính sách, pháp luật; quảng bá văn hóa, du lịch, điểm đến; quảng bá sản phẩm và hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho tiểu thương, địa phương.

“Nhà sáng tạo nội dung không chỉ là những người nổi tiếng mà còn có thể là bác sĩ chia sẻ kiến thức chăm sóc sức khỏe, người đọc sách lan tỏa văn hóa đọc, vận động viên kể chuyện thể thao hay luật sư tư vấn pháp luật. Họ là những người góp phần lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng”, ông Hồi nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM phản hồi báo chí về chương trình Tuần lễ Sáng tạo nội dung số 2026

Về đóng góp kinh tế, ông Hồi dẫn mô hình KOL đồng hành bán hàng cùng tiểu thương chợ Bến Thành được TPHCM triển khai cách đây hai năm, đồng thời đánh giá hoạt động quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của cộng đồng sáng tạo nội dung đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, tại không gian diễn ra Tuần lễ sẽ bố trí khu vực livestream bán hàng. Đại diện các cơ quan quản lý, chính quyền cũng tham gia giao lưu, động viên những người quảng bá, giới thiệu sản phẩm.

“Chúng tôi, những người làm công tác quản lý và chính quyền, cũng sẽ giao lưu, động viên những người ngày đêm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo ra giá trị và đóng góp vào chương trình chung”, ông Hồi nói.

Ông kỳ vọng các hoạt động này góp phần thúc đẩy quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, hưởng ứng chương trình kích cầu và tăng trưởng kinh tế số của TPHCM.

AI là công cụ, cảm xúc phải do con người

Trả lời câu hỏi về ứng dụng AI trong sản xuất nội dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết, công nghệ này đã được sử dụng để hỗ trợ tiểu thương chợ Bến Thành bán hàng bằng chính giọng nói và gương mặt của họ.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, còn cảm xúc và sự kết nối với người xem phải xuất phát từ con người. Tại buổi tập huấn trong khuôn khổ Tuần lễ, nhà sáng tạo sẽ được hướng dẫn sử dụng các ứng dụng để nâng cao chất lượng video.

Luật sư Trần Viết Hà - nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số về tư vấn pháp luật chia sẻ tại họp báo

Liên quan đến việc kiểm soát nội dung câu view phản cảm, ông Hồi cho biết Sở sẽ phổ biến quy định pháp luật và bộ quy tắc ứng xử của người nổi tiếng trên không gian mạng, từ lời nói, trang phục đến nội dung thể hiện.

Sở đang tham mưu xây dựng “Danh sách Cửa xanh”, tập hợp các tài khoản có nội dung tích cực để phối hợp với các nền tảng xem xét tăng tương tác, lan tỏa thông tin tốt.

“Nhà sáng tạo nội dung thường khát nội dung. Nếu không tỉnh táo, lấy những nội dung tưởng là hot nhưng không chính thống để sáng tạo thì rất nguy hiểm cho chính họ”, ông Hồi cảnh báo.

Các hoạt động chính tại Tuần lễ Nhà sáng tạo nội dung số 2026 Tuần lễ diễn ra trong hai ngày 13 và 14/11 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn). - Từ ngày 9 đến 13/11: Các phiên livestream trên TikTok và những nền tảng, hệ thống mạng đa kênh.

- 18h ngày 13/11: Khai mạc Tuần lễ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, giao lưu cộng đồng và trải nghiệm công nghệ AI.

- Sáng 14/11: Đối thoại giữa lãnh đạo TPHCM với doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, chủ đề “Khơi thông điểm nghẽn cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung số”.

- Chiều 14/11: Hội thảo, tập huấn về pháp luật nội dung số, chuẩn mực văn hóa, đạo đức trên môi trường mạng, kỹ năng sản xuất nội dung và ứng dụng AI.

- Tối 14/11: Biểu diễn nghệ thuật, giao lưu giữa nghệ sĩ, KOL, nhà sáng tạo nội dung và người dân.

Mỗi xã, phường ở TPHCM dự kiến có 3 tài khoản truyền thông do KOL vận hành TPHCM dự kiến xây dựng 3 tài khoản truyền thông tại mỗi xã, phường, đặc khu, tập trung vào kết nối chính quyền với người dân, văn hóa - xã hội và kinh tế; các tài khoản sẽ do nhà sáng tạo nội dung địa phương vận hành.