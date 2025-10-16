Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh chiều nay cho biết, đến thời điểm này thành phố đã phê duyệt nghỉ chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 đối với 3.264 cán bộ, công chức, viên chức (bao gồm khối hành chính và hệ đảng).

Số tiền TP Cần Thơ đã chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ là hơn 3.100 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin với báo chí. Ảnh: H.T

Sở Nội vụ cho biết thêm, thực hiện Nghị định 154 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, tính đến ngày 3/10, TP Cần Thơ đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách của 845 trường hợp.

Trong đó, UBND TP đã phê duyệt 721 trường hợp (nghỉ hưu trước tuổi 36 trường hợp, nghỉ thôi việc 3 trường hợp, nghỉ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 682 trường hợp).

TP Cần Thơ đã giao Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện việc phân bổ biên chế, bố trí, phân công cán bộ, công chức tại UBND cấp xã đồng bộ, kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, các chức danh chủ chốt cấp xã được lựa chọn kỹ lưỡng, có uy tín, năng lực nổi trội và đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Cán bộ, công chức cấp xã cơ bản đáp ứng đúng chuyên môn, nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn phù hợp, bảo đảm sự cân đối, hài hòa giữa các địa phương.

Sau sắp xếp, tổng số cán bộ, công chức cấp xã của TP Cần Thơ hiện có 4.379 người, trong đó có 4 tiến sĩ, 668 thạc sĩ, 3.664 đại học, 8 cao đẳng, 34 trung cấp và 1 sơ cấp.

Từ tháng 7 đến nay, TP Cần Thơ đã thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức cấp xã đối với 62 trường hợp. Đồng thời, TP đã bố trí 480 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực thuộc cấp thành phố về xã, phường công tác tại các vị trí đang khuyết, thiếu, nhằm giúp các xã, phường hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Sở Nội vụ cho biết: “Hiện tại, sau khi tổng hợp kết quả báo cáo của các xã, phường, hiện còn thiếu 266 công chức chuyên môn so với định mức biên chế được cấp có thẩm quyền định hướng. Công chức chuyên môn của các xã, phường còn thiếu chủ yếu ở các vị trí như: công nghệ thông tin; nông nghiệp, môi trường; tài chính - kế hoạch; xây dựng, công thương, giao thông; giáo dục và đào tạo...

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục tham mưu UBND lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc kiện toàn nhân sự tại các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính”.

TP Cần Thơ đã bố trí 480 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực thuộc cấp thành phố về xã, phường công tác

Sở này đưa ra giải pháp cụ thể là sắp xếp, điều chuyển nhân sự giữa các xã, phường, bảo đảm theo cơ cấu, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, kinh nghiệm công tác; đúng người, đúng việc, đúng chuyên môn, nghiệp vụ và phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế; bảo đảm tính kế thừa trong công việc.

Ngoài ra, sẽ ký hợp đồng lao động đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ (ưu tiên các chuyên ngành công nghệ thông tin, chuyển đổi số, kế toán, địa chính, xây dựng...).

Đồng thời, tổ chức thi tuyển, xét tuyển, tiếp nhận vào làm công chức, trong đó ưu tiên tuyển dụng người có kinh nghiệm, đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ ở cấp xã.

Trong quá trình vận hành tổ chức, nếu thấy việc bố trí cán bộ, công chức chưa phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, Sở Nội vụ sẽ xem xét điều chỉnh, bố trí lại cho phù hợp để phát huy hiệu quả, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, phục vụ tổ chức, người dân và doanh nghiệp.