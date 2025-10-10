Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng hôm nay cho biết, sau hợp nhất tỉnh Vĩnh Long mới đã sắp xếp 13 cơ quan chuyên môn, giảm 25/38 cơ quan.

Về đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận nguyên trạng Trường Đại học Trà Vinh, 5 trường cao đẳng và thành lập 3 Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

Sau sắp xếp, còn lại 9 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 4/13 đơn vị. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được hợp nhất theo chức năng tương đồng, trừ lĩnh vực y tế và giáo dục cơ bản giữ nguyên hiện trạng; kết quả giảm 44 đơn vị.

UBND tỉnh đã hoàn tất quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 272/272 chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung giải quyết dứt điểm chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chịu sự tác động do sắp xếp tổ chức bộ máy đúng theo Nghị định 178 và 67 của Chính phủ.

Theo đó, tổng số cán bộ, công chức, viên chức được giải quyết nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc đến ngày 31/8 là 4.055 người với tổng kinh phí thực hiện chi trả chế độ gần 4.000 tỷ đồng.

Trong đó, cán bộ là 1.102 người; công chức 2.090 người (3 công chức đã có quyết định nghỉ việc nhưng chưa đến thời điểm nghỉ việc); viên chức là 542 người; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động là 177; người làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 98 người; cán bộ thuộc đối tượng áp dụng theo Nghị định 177 được áp dụng chính sách theo Nghị định 67 là 46 người.

Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: E.X

Vĩnh Long cũng giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (đến ngày 18/9) là 1.265 người với tổng số tiền hơn 204 tỷ đồng, trong đó đã có quyết định chi trả cho 942 người, với hơn 175 tỷ đồng.

Tỉnh đã hoàn thành việc rà soát, thống kê nhu cầu bố trí nhân sự của các địa phương và rà soát thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức các xã, các trường hợp người hoạt động không chuyên trách đủ điều kiện để tiếp nhận vào công chức nhằm xây dựng phương án tăng cường, bố trí công chức chuyên môn, nghiệp vụ còn thiếu, có nhu cầu bố trí nhân sự. Theo đó, dự kiến 560 nhân sự địa phương đề nghị tăng cường, bố trí về cấp xã.

Về trụ sở làm việc, Vĩnh Long đã hoàn thành việc bố trí trụ sở làm việc cho các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và UBND cấp xã đã tiếp nhận, bàn giao trụ sở theo quy định.

Về trang thiết bị, các cơ quan, đơn vị cơ bản đảm bảo trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác chuyên môn của các cơ quan sau sắp xếp. Tuy nhiên, ở một số xã vẫn còn thiếu một số trang thiết bị làm việc (máy vi tính, in, scan,...).

Tỉnh đang thực hiện rà soát lại các trang thiết bị làm việc đang dôi dư để điều chuyển về xã, phường còn thiếu để đảm bảo sử dụng có hiệu quả tài sản sau sắp xếp.

Sau sáp nhập, cán bộ Vĩnh Long được bố trí xe đưa đón. Ảnh: T.X

Đối với bố trí ô tô phục vụ công tác cho cấp xã, tỉnh đã bàn giao 100 xe về xã, phường. Đồng thời, đang thực hiện thủ tục tiếp nhận bàn giao 9 ô tô, còn 15 xe chưa bàn giao, tiếp nhận do một số phương tiện đã hết thời hạn sử dụng và đủ điều kiện thanh lý.

Sở Tài chính trình UBND tỉnh chủ trương mua 15 ô tô phục vụ công tác chung để đảm bảo trước mắt bố trí cho mỗi xã, phường 1 ô tô.