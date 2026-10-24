Hơn 360.000 sinh viên và học viên thạc sĩ, tiến sĩ đang vay vốn tín dụng nhà nước với tổng dư nợ gần 25.000 tỷ đồng. Bộ GD-ĐT đề xuất nâng mức vay tối đa lên 10 triệu đồng/người/tháng, áp dụng lãi suất ưu đãi 4,8%/năm.

Theo Bộ GD-ĐT, năm học 2025-2026, các chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp tục hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn duy trì học tập và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học.

Đến ngày 31/5/2026, chương trình tín dụng HSSV theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg và Quyết định 05/2022/QĐ-TTg ghi nhận tổng dư nợ 24.475 tỷ đồng, với 355.805 khách hàng đang vay vốn.

Trong khi đó, chính sách tín dụng dành cho HSSV, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), theo Quyết định 29/2025/QĐ-TTg, có dư nợ 422,9 tỷ đồng, với 6.272 khách hàng đang vay vốn.

Tổng dư nợ của hai chương trình đạt gần 24.898 tỷ đồng, với 362.077 khách hàng còn dư nợ. Chính sách tín dụng mới đã mở rộng hỗ trợ sang đào tạo sau đại học và các ngành STEM, góp phần phát triển nguồn nhân lực trong những lĩnh vực ưu tiên.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp 2026.

Trong năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT tiếp tục đề xuất Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chính sách tín dụng HSSV nhằm tháo gỡ những bất cập từ thực tiễn. Đáng chú ý, Bộ đề xuất nâng mức cho vay tối đa lên 10 triệu đồng/tháng/người học, nghiên cứu áp dụng lãi suất ưu đãi 4,8%/năm, đồng thời kết nối dữ liệu giữa Ngân hàng Chính sách xã hội, cơ sở đào tạo và các cơ quan liên quan.

Bộ cũng đề xuất hoàn thiện cơ chế điều chỉnh kỳ hạn, gia hạn nợ đối với người vay gặp khó khăn khách quan sau khi tốt nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 281/NQ-CP, Bộ GD-ĐT đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc gia. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, tạo cơ sở huy động nguồn lực cho hoạt động phát hiện, bồi dưỡng tài năng và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Theo Bộ GD-ĐT, nguồn học bổng, trợ cấp và tài trợ xã hội hóa hiện khá đa dạng nhưng còn phân tán. Bộ cho biết cần hướng dẫn thống nhất việc quản lý, công khai, hạch toán các khoản hỗ trợ, đồng thời hạn chế tình trạng một người nhận trùng nhiều nguồn hỗ trợ.