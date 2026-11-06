Hàng nghìn ngọn hoa đăng được thắp sáng trong đêm 6/11, gửi gắm ước nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an và tưởng niệm các bậc tiền nhân có công xây dựng, phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tối 6/11, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) phối hợp Ban Nghi lễ Trung ương GHPG tổ chức đêm hoa đăng cầu nguyện thế giới hòa bình, đất nước thanh bình, GHPG hưng thịnh, nhân dân an lạc.

Lễ thả hoa đăng không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là biểu tượng mạnh mẽ của tinh thần đoàn kết và kêu gọi thế giới hướng tới hòa bình, lòng nhân ái.

Hơn 4.000 tăng ni, phật tử thành tâm trong đêm hoa đăng linh thiêng cùng tưởng niệm các bậc tiền nhân, tri ân những người có công xây dựng và phát triển GHPG, đồng thời cầu nguyện đất nước thanh bình, nhân dân an lạc.

Phật tử và người dân cầu nguyện trước những đóa hoa đăng được xếp thành hình bản đồ Việt Nam. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X.

Phật tử xúc động cùng tụng Kinh Chuyển Pháp Luân.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN, xúc động nhắc lại dấu mốc 45 năm trước, khi 9 tổ chức, hệ phái Phật giáo cùng đoàn kết, thống nhất thành lập GHPGVN. Để có được mái nhà chung hôm nay là công sức, tâm huyết và sự hy sinh của các bậc tôn túc qua nhiều thế hệ. Mỗi ngọn nến được thắp lên là lời khẳng định cho một tương lai lấy lòng người làm trung tâm của phát triển.

Cuối buổi lễ, hàng dài tăng ni, phật tử cùng xếp những ngọn đèn hoa đăng trong không khí linh thiêng, an lạc.

Đêm hoa đăng không chỉ mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh mà còn gửi gắm thông điệp về hòa bình, hòa hợp, đoàn kết và tiếp nối những giá trị tốt đẹp mà các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp. Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng cũng tượng trưng cho tâm nguyện lan tỏa ánh sáng trí tuệ, từ bi trong đời sống.