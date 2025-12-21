Cậu bé Lay Cường Long ̣(13 tuổi), nhân vật đáng thương trong bài viết: “4 người thân qua đời, cậu bé dân tộc Thái ở Nghệ An bơ vơ không nơi nương tựa”.

Đại diện Báo VietNamNet cùng chính quyền địa phương và Trường PTDTBT THCS Lượng Minh trao số tiền 143.822.872 đồng của bạn đọc ủng hộ đến cháu Lay Cường Long. Ảnh: T.H

13 tuổi, Long đã phải đối diện với những mất mát quá sức chịu đựng của một đứa trẻ.

Ba năm trước, Long đã khóc đến cạn khô nước mắt khi lần lượt tiễn cha và mẹ về nơi chín suối. Cha mất vì đột quỵ, mẹ mất vì bạo bệnh. Nỗi đau mất cha, mẹ còn chưa nguôi thì mới đây, tháng 8/2025, người thân cuối cùng là bà nội cũng bỏ em đi nốt.

Cứ thế, những mất mát nối tiếp nhau khiến tuổi thơ vốn đã khốn khó của Long càng thêm nặng trĩu. Cảm thương trước hoàn cảnh của em, nhiều bạn đọc đã ủng hộ em số tiền 143.822.872 đồng. Số tiền này được đại diện Trường PTDTBT THCS Lượng Minh phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội Tương Dương, cùng bà Lay Thị Búa (bác ruột và là người giám hộ của em Long) lập sổ tiết kiệm cho Long.

Ngoài ra, em Long cũng nhận được sự giúp đỡ trực tiếp từ bạn đọc và các nhà hảo tâm hơn 6 triệu đồng thông qua số tài khoản cá nhân của bà Búa.

Sau khi Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của Long, một mạnh thường quân ở Hà Nội đã xin nhận đỡ đầu Long; còn Trường phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (tỉnh Nghệ An) cũng muốn tiếp nhận Long vào học. Hi vọng, với sự chung tay của cộng đồng và xã hội, em Long sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Bà Lay Thị Búa rưng rưng chia sẻ: "Tôi rất cảm động, biết ơn lắm lắm. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tương lai Long sẽ bớt khó khăn, cuộc sống sẽ tốt hơn".