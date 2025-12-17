Tại tỉnh Nghệ An, hành trình xây dựng nông thôn mới được thúc đẩy mạnh mẽ từ nền tảng con người. Những năm gần đây, các cấp Hội Nông dân đã kiên trì làm công tác tư tưởng, phổ biến chủ trương, chính sách theo cách gần gũi, dễ hiểu, phù hợp từng vùng. Cách làm linh hoạt giúp hội viên nắm chắc định hướng phát triển, củng cố niềm tin, chủ động tham gia các phong trào từ cơ sở. Chất lượng tổ chức Hội và hội viên vì thế nâng lên rõ rệt, vai trò đại diện của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, nông thôn ngày càng được khẳng định.

Một điểm tựa quan trọng là chuỗi hoạt động tư vấn, dạy nghề, tập huấn khoa học kỹ thuật gắn với nhu cầu thực tế. Từ lớp học trên đồng ruộng đến những chuyến tham quan mô hình tiêu biểu, nông dân được tiếp cận kiến thức sản xuất hiện đại, phương thức quản trị kinh tế hộ và thông tin thị trường. Sự đồng hành đã tạo khí thế thi đua lao động, khuyến khích hội viên mạnh dạn đổi mới cách làm, hình thành nhiều mô hình sản xuất hiệu quả.

Một tuyến đường quê sáng – xanh – sạch – đẹp ở tỉnh Nghệ An.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục lan tỏa sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Mỗi năm, khoảng 260.000 hộ đăng ký tham gia, hơn 140.000 hộ đạt danh hiệu các cấp. Từ phong trào, nhiều hộ vươn lên quy mô sản xuất lớn, doanh thu hàng chục tỷ đồng, đóng góp tích cực cho kinh tế địa phương và tạo việc làm tại chỗ. Cùng với thi đua là hoạt động tư vấn vay vốn, cung ứng vật tư, kết nối chính sách hỗ trợ, giúp nông dân giảm rủi ro và tăng sức bền trong sản xuất.

Các cấp Hội vận động hội viên hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông, thủy lợi; tổ chức nhiều phong trào bảo vệ môi trường gắn với sinh kế bền vững. Những hàng cây nông dân ơn Bác, vườn chuẩn nông thôn mới, tuyến đường quê sáng – xanh – sạch – đẹp hay mô hình sản xuất phân hữu cơ từ phụ phẩm nông nghiệp đã tạo nên diện mạo mới cho làng quê, được cấp ủy, chính quyền và người dân đánh giá cao.

Cùng với đó, Hội Nông dân Nghệ An chú trọng hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, sinh thái, phát triển theo chuỗi giá trị. Việc ưu tiên nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân cho các mô hình liên kết, hợp tác đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo tính lan tỏa bền vững. Hai năm qua, toàn tỉnh vận động thành lập 57 tổ hợp tác và 8 hợp tác xã, góp phần hình thành nền sản xuất có tổ chức.

Công tác tuyên truyền về hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới được triển khai đồng bộ, gắn với tập huấn quản trị, chuyển giao kỹ thuật, quảng bá sản phẩm. Các phong trào thi đua tham gia kinh tế tập thể giúp nông dân thay đổi tư duy, nâng cao năng lực liên kết và sức cạnh tranh.