Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống của lực lượng CSGT và trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Cục CSGT.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình – Cục trưởng Cục CSGT cho biết, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ đặt ra đối với lực lượng CSGT là hết sức nặng nề.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, những thách thức lớn hiện nay gồm: ý thức, kỹ năng của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế; số lượng phương tiện cá nhân gia tăng nhanh trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu cả về quy mô, chất lượng và tổ chức giao thông, tạo áp lực lớn lên giao thông đường bộ.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

“Trước thực tế đó, lực lượng CSGT phải quyết tâm, quyết liệt triển khai các giải pháp căn cơ nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân khi tham gia giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, tham gia giải quyết ùn tắc, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, trong đó có kỷ cương khi tham gia giao thông”, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh.

Cũng theo Cục trưởng Cục CSGT, để thực hiện được nhiệm vụ hết sức nặng nề này, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp giảm tai nạn giao thông, trong đó lấy phòng ngừa là chính.

Lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý an toàn giao thông thông minh, hệ thống giám sát giao thông 24/7.

"Thay vì tuyên truyền pháp luật, chúng ta phải giáo dục pháp luật, hình thành văn hoá giao thông hiện đại, thượng tôn pháp luật để mỗi người dân chủ động bảo vệ mình khi tham gia giao thông", Cục trưởng CSGT nhấn mạnh.